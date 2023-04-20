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Считали гирей и взвешивали им предметы: в Англии нашли бюст греческого бога виноделия

20 апреля 2023 20:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
В Англии нашли бюст бога виноделия – как он использовался в давние времена
Найденный в Англии бюст бога виноделия Силена. Фото: ITV
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

В английском городе Кокермут группа археологов обнаружила бюст греческого бога виноделия Силена, который в давние времена использовался не по назначению. Исследователи утверждают, что в древности этот бюст люди могли использовать как гирю.

Об этом сообщает портал "Greek Reporter"

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Ученые отметили, что найденная вещь представляет собой довольно тяжелую гирю, которую могли создать еще в первом веке нашей эры. Древние люди могли взвешивать этим бюстом разные предметы, ставя их на своеобразные весы. Это работало с помощью противовеса, который скользил по плечу, чтобы уравновесить нагрузку и указать вес предметов.

Бюст бога виноделия Силена
Найденный археологами в Англии бюст бога виноделия Силена. Фото: Northern Archaeological Associates / ECUS archaeology

Как говорит руководитель участка, который исследовали археологи, Эдди Догерти, город Кокермут в Англии был региональным центром, ведущим к фортам на побережье Камбрии и простирающимся к Карлайлу и Вайтхейвену, и дальше по направлению к Корбриджу.

Также группа археологов нашла доказательства римской дороги и придомовых участков в юго-западном углу у дороги.

Кроме того, специалисты надеются, что им удастся отыскать предметы, которые в древности использовали для поклонения и молитвы. Например, ученые надеются найти также какие-то статуэтки, указывающие на это.

Бог виноделия Силен
Греческий бог виноделия Силен. Фото: just.Luc/Flickr CC BY 2.0

К слову, в греческой мифологии Силен был спутником и наставником винного бога Диониса. Люди в древности считали его символом музыкального творчества, а также танцев, пьяной радости и других веселых моментов. Древние люди рисовали его как лесного человека, у которого были уши лошади, а иногда даже ноги коня и хвост.

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