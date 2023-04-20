В Англії знайшли бюст бога виноробства – як він використовувався у давні часи

Знайдений в Англії бюст бога виноробства Силена. Фото: ITV

В англійському городі Кокермут група археологів виявила бюст грецького бога виноробства Силена, який в давні часи використовувався не за призначенням. Дослідники стверджують, що за давніх часів цей бюст люди могли використовувати як гирю.

Про це повідомляє портал "Greek Reporter"

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Вчені зазначили, що знайдена річ є досить важкою гирею, яку могли створити ще у першому столітті нашої ери. Давні люди могли зважувати цим бюстом різні предмети, ставлячи їх на своєрідні ваги. Це працювало за допомогою противаги, яка ковзала по плечу, щоб урівноважити навантаження та вказати вагу предметів.

Знайдений археологами в Англії бюст бога виноробства Силена. Фото: Northern Archaeological Associates / ECUS archaeology

Як каже керівник ділянки, яку досліджували археологи, Едді Догерті, місто Кокермут в Англії був регіональним центром, який веде до фортів на узбережжі Камбрії та простягається до Карлайла та Вайтхейвена, та далі у напрямку сходу до Корбриджа.

Також група археологів знайшла докази римської дороги та прибудинкових ділянок у південно-західному куті біля дороги.

Крім того, спеціалісти мають надію на те, що їм вдасться відшукати предмети, які в давні часи використовували для поклоніння та молитви. Наприклад, вчені сподіваються знайти також якісь статуетки, що вказували б на це.

Грецький бог виноробства Силен. Фото: just.Luc / Flickr CC BY 2.0

До слова, у грецькій міфології Силен був супутником та наставником винного бога Діоніса. Люди в давні часи вважали його символом музичної творчості, а також танців, п'яної радості та інших веселих моментів. Давні люди малювали його як лісову людину, яка мала вуха коня, а іноді навіть ноги коня та хвіст.

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