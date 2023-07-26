С матрасом и толпой телохранителей: пропагандистку Симоньян подловили на пляже

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ

После серии покушений на пропагандистов к главному редактору RT Маргариты Симоньян приставили шестерых охранников. Они сопровождают ее даже во время отдыха на пляже.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Маргарита Симоньян на пляже

В сети появилось фото Маргариты Симоньян на пляже, сделанное в июле этого года. По данным российских СМИ, пропагандистку заметили на одном из пляжей Адлера, где ее сопровождало шестеро охранников.

Российская журналистка Алла Константинова рассказала, что фотографию сделали ее друзья, отдыхавшие на том же пляже — "Крылья Балтики", расположенный в поселке городского типа Сириус на границе с Абхазией. Пропагандистка появилась в той части пляжа, где люди отдыхали со своими палатками.

Маргарита Симоньян на пляже. Фото: twitter.com/milkysoup_in

Издание отмечает, что вместе с Симоньян были четверо мужчин — "явно телохранители" — и две женщины. Женщины после появления на пляже "прошлись, немного оглянулись", после чего надули большой матрас для пропагандистки. Симоньян села на матрас, мужчины встали рядом, а женщины внимательно осматривали окружающих.

Напомним, в июле российские силовики заявили, что украинские спецслужбы якобы готовили убийство пропагандистки Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.

Московский Басманный суд взял под стражу семь человек, подозреваемых в организации покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак.