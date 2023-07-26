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З матрацом і натовпом охоронців: пропагандистку Симоньян підловили на пляжі

26 липня 2023 14:18
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
З матрацом і натовпом охоронців: пропагандистку Симоньян підловили на пляжі
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Після серії замахів на пропагандистів до головної редакторки RT Маргарити Симоньян приставили шістьох охоронців. Вони супроводжують її навіть під час відпочинку на пляжі. 

Про це повідомляють російські ЗМІ

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Маргарита Симоньян на пляжі

У мережі з'явилося фото Маргарити Симоньян на пляжі, зроблене у липні цього року. За даними російських ЗМІ, пропагандистку помітили на одному з пляжів Адлера, де її супроводжувало шестеро охоронців. 

Російська журналістка Алла Константинова розповіла, що фотографію зробили її друзі, які відпочивали на тому ж пляжі — "Крила Балтики", розташований у селищі міського типу Сіріус на кордоні з Абхазією. Пропагандистка з'явилася до тієї частини пляжу, де люди відпочивали зі своїми наметами.

Маргарита Симоньян на пляжі. Фото: twitter.com/milkysoup_in
Маргарита Симоньян на пляжі. Фото: twitter.com/milkysoup_in

Видання зазначає, що разом із Симоньян були четверо чоловіків — "явно охоронці" — і дві жінки. Жінки після появи на пляжі "пройшлися, трохи озирнулися", після чого надули великий матрац для пропагандистки. Сімоньян сіла на матрац, чоловіки стали поруч, а жінки уважно оглядали оточуючих.

Нагадаємо, у липні російські силовики заявили, що українські спецслужби нібито  готували вбивство пропагандистки Маргарити Симоньян та журналістки Ксенії Собчак

Московський Басманний суд узяв під варту семеро осіб, яких підозрюють в організації замаху на Маргариту Симоньян та Ксенію Собчак. 

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