З матрацом і натовпом охоронців: пропагандистку Симоньян підловили на пляжі

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ

Після серії замахів на пропагандистів до головної редакторки RT Маргарити Симоньян приставили шістьох охоронців. Вони супроводжують її навіть під час відпочинку на пляжі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Маргарита Симоньян на пляжі

У мережі з'явилося фото Маргарити Симоньян на пляжі, зроблене у липні цього року. За даними російських ЗМІ, пропагандистку помітили на одному з пляжів Адлера, де її супроводжувало шестеро охоронців.

Російська журналістка Алла Константинова розповіла, що фотографію зробили її друзі, які відпочивали на тому ж пляжі — "Крила Балтики", розташований у селищі міського типу Сіріус на кордоні з Абхазією. Пропагандистка з'явилася до тієї частини пляжу, де люди відпочивали зі своїми наметами.

Маргарита Симоньян на пляжі. Фото: twitter.com/milkysoup_in

Видання зазначає, що разом із Симоньян були четверо чоловіків — "явно охоронці" — і дві жінки. Жінки після появи на пляжі "пройшлися, трохи озирнулися", після чого надули великий матрац для пропагандистки. Сімоньян сіла на матрац, чоловіки стали поруч, а жінки уважно оглядали оточуючих.

Нагадаємо, у липні російські силовики заявили, що українські спецслужби нібито готували вбивство пропагандистки Маргарити Симоньян та журналістки Ксенії Собчак.

Московський Басманний суд узяв під варту семеро осіб, яких підозрюють в організації замаху на Маргариту Симоньян та Ксенію Собчак.