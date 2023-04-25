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За год войны РФ построила в четыре раза меньше суден

25 апреля 2023 11:54
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
За год войны РФ построила в четыре раза меньше суден
Судна Российской Федерации в море. Фото: РосСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Российская судостроительная отрасль отстает от графика. РФ испытывает дефицит комплектующих для производства двигателей. От последствий антироссийских санкций страдает и самый крупный государственный судостроительный холдинг.

Об этом информирует WSJ.

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Санкции работают

"Вскоре после того, как РФ вторглась в Украину в феврале 2022 года, США и Европа наложили на страну санкции и экспортный контроль, что привело к прерыванию поставок деталей двигателей, винтов и топливных насосов", — отмечает издание.

По данным исследователей, крупнейший российский судостроительный холдинг имеет заказ на 59 грузовых судов. В 2020 году ему удалось построить 17 кораблей, в 2021 году — 16, а в 2022 — всего четыре единицы. Ключевая причина заключается в том, что в РФ не нашли, чем заменить винтовые рулевые колонки немецкого производства.

В состав судостроительного холдинга "Объединенной судостроительной корпорации" входят более 40 предприятий. Она разрабатывает 80% всех русских судостроительных проектов. С 2022 года холдинг и все компании находятся под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и других стран.

Напомним, что Иран доставляет боеприпасы в Россию Каспийским морем, таким образом помогает продолжать войну в Украину. Последняя партия оружия была отправлена из Ирана в Россию в начале марта, ее перевез грузовой корабль "Расул Гамзатов".

В понедельник, 24 апреля, Европейский союз, США и Великобритания ввели новые санкции против Ирана. Эти санкции вводятся против лиц и организаций, ответственных за нарушение прав человека в Иране.

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