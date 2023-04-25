За рік війни РФ побудувала в чотири рази менше суден

Судна Російської Федерації у морі. Фото: РосЗМІ

Російська суднобудівна галузь відстає від графіка. РФ переживає дефіцит комплектуючих для виробництва двигунів. Від наслідків антиросійських санкцій страждає і найбільший державний суднобудівний холдинг.

Про це інформує WSJ.

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"Невдовзі після того, як РФ вторглася в Україну в лютому 2022 року, США та Європа наклали на країну санкції та експортний контроль, що призвело до переривання постачання деталей двигунів, гвинтів і паливних насосів", — зазначає видання.

За даними дослідників найбільший російський суднобудівний холдинг наразі має замовлення на 59 вантажних суден. У 2020 році йому вдалось звести 17 кораблів, у 2021 році — 16, а у 2022 — лише чотири одиниці. Ключова причина полягає у тому, що в РФ не знайшли чим замінити гвинто-кермові колонки німецького виробництва.

До складу суднобудівного холдингу "Об’єднаної суднобудівної корпорації" входять більш як 40 підприємств. Вона розробляє 80% усіх російських суднобудівних проєктів. З 2022 року холдинг та всі її компанії перебувають під міжнародними санкціями Євросоюзу, США, Великобританії та інших країн.

Нагадаємо, що Іран доставляє боєприпаси до Росії Каспійським морем у такий спосіб допомагає продовжувати війну в Україну. Останню партію зброї було відправлено з Ірану до Росії на початку березня, її перевіз вантажний корабель "Расул Гамзатов".

У понеділок, 24 квітня, Європейський союз, США та Британія запровадили нові санкції проти Ірану. Ці санкції запроваджуються проти осіб та організацій, відповідальних за порушення прав людини в Ірані.