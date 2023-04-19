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Мятеж в Судане: ВОЗ пишет о 270 погибших и более 2500 пострадавших

19 апреля 2023 09:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Мятеж в Судане: ВОЗ пишет о 270 погибших и более 2500 пострадавших
Суданские военные, участники гражданского конфликта. Фото: Reuters/Umit Bektas
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В результате попытки мятежа и гражданской войны в Судане пострадали уже около 3 тысяч местных жителей. Погибших, по последним данным, уже 270 человек.

Об этом сообщила в Twitter Всемирная организация здравоохранения.

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Попытка мятежа в африканской стране Судан уже обернулась смертями 270 человек.

Ориентировочно 2600 жителей Судана получили во время этого гражданского конфликта ранения разной степени тяжести.

Призыв ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения обратились участники противостояния в Судане с призывом обеспечить мир и доступ всех, кому это нужно, в медицинские учреждения.

"Я осуждаю любую потерю жизней, и мы солидарны с нашими братьями и сестрами в Судане", — подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Напомним, 15 апреля в Судане произошли столкновения между армией и основной военизированной группировкой страны RSF. В результате боевых действий есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.

Столкновения происходят на фоне роста напряженности между армией и RSF по поводу ее интеграции в состав вооруженных сил. Разногласия задерживают подписание международного соглашения с политическими партиями о переходе к демократии, которое поддержало международное сообщество.

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