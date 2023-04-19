Заколот у Судані: ВООЗ пише про 270 загиблих та понад 2500 постраждалих

Суданські військові, учасники громадянського конфлікту. Фото: Reuters/Umit Bektas

Внаслідок спроби заколоту і громадянської війни у Судані постраждало уже близько 3 тисяч місцевих мешканців. Загиблих, за останніми даними, уже 270 осіб.

Про це повідомила в Twitter Всесвітня організація охорони здоров’я.

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Спроба заколоту у африканській країні Судан уже обернулася смертями 270 людей.

Орієнтовно 2600 мешканців Судану отримали під час цього громадянського конфлікту поранення різного ступеню тяжкості.

Заклик ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я звернулися учасників протистояння в Судані із закликом забезпечити мир та доступ усіх, кому це потрібно, до медичних закладів.

"Я засуджую будь-яку втрату життів, і ми солідарні з нашими братами і сестрами в Судані", — наголосив очільник ВООЗ Тедрос Гебреїсус.

Нагадаємо,15 квітня в Судані відбулися сутички між армією та основним воєнізованим угрупуванням країни RSF. Внаслідок бойових дій є загиблі та постраждалі серед цивільних.

Зіткнення відбуваються на тлі зростання напруженості між армією та RSF щодо її інтеграції до складу збройних сил. Розбіжності затримують підписання міжнародної угоди з політичними партіями щодо переходу до демократії, яку підтримала міжнародна спільнота.