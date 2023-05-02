Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Завтра США объявят о новом пакете военной помощи для Украины, — СМИ arrow

Завтра США объявят о новом пакете военной помощи для Украины, — СМИ

2 мая 2023 23:55
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Завтра США объявят о новом пакете военной помощи для Украины, — СМИ
Президент США Джозеф Байден. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Соединенные штаты Америки продолжают финансово поддерживать Украину. Администрация Джозефа Байдена уже завтра, 3 мая, может объявить о предоставлении нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает корреспондент отдела внешней политики Пентагона Лара Селигман на своей Twitter-странице.

Читайте также:

Что известно

Как отмечается, западные партнеры, в том числе администрация Президента США Джо Байдена, готова объявить очередной пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов.

"Администрация Байдена собирается завтра объявить пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, включая артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, тяжелое оборудование, запасные части и ракеты Hydra-70, по словам официальных лиц США", — говорится в сообщении.

Стоит заметить, что Hydra 70 — это неуправляемые ракеты малой дальности. Их запускают с помощью авиации. Максимальная дальность огня составляет 10,5 км.

Напомним, ранее мы писали, что в США заявили, что знают, когда именно начнется украинское контрнаступление. По их данным, Украина готовит наступление в следующие недели.

 

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас