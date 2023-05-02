Завтра США объявят о новом пакете военной помощи для Украины, — СМИ

Президент США Джозеф Байден. Фото: REUTERS

Соединенные штаты Америки продолжают финансово поддерживать Украину. Администрация Джозефа Байдена уже завтра, 3 мая, может объявить о предоставлении нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает корреспондент отдела внешней политики Пентагона Лара Селигман на своей Twitter-странице.

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Как отмечается, западные партнеры, в том числе администрация Президента США Джо Байдена, готова объявить очередной пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов.

"Администрация Байдена собирается завтра объявить пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, включая артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, тяжелое оборудование, запасные части и ракеты Hydra-70, по словам официальных лиц США", — говорится в сообщении.

Стоит заметить, что Hydra 70 — это неуправляемые ракеты малой дальности. Их запускают с помощью авиации. Максимальная дальность огня составляет 10,5 км.

BREAKING: Бейдинное управление состоит в оценке $300M пакет military aid for Ukraine tomorrow, включая artillery and mortar ammunition, trucks, heavy equipment, spa parts, и Hydra-70 ящиков, для US officials - w/ @reporterjoe — Lara Seligman (@laraseligman) 2 мая 2023 г.

Напомним, ранее мы писали, что в США заявили, что знают, когда именно начнется украинское контрнаступление. По их данным, Украина готовит наступление в следующие недели.