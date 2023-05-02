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Завтра США оголосять про новий пакет військової допомоги для України, — ЗМІ

2 травня 2023 23:55
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Завтра США оголосять про новий пакет військової допомоги для України, — ЗМІ
Президент США Джозеф Байден. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сполучені штати Америки продовжують фінансово підтримувати Україну. Адміністрація Джозефа Байдена вже завтра, 3 травня, може оголосити про надання нового пакету військової допомоги. 

Про це повідомляє кореспондентка відділу зовнішньої політики Пентагону Лара Селігман на своїй Twitter-сторінці.

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Що відомо

Як зазначається, західні партнери, зокрема адміністрація Президента США Джо Байдена готова оголосити черговий пакет військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів.

"Адміністрація Байдена збирається завтра оголосити пакет військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів, включаючи артилерійські та мінометні боєприпаси, вантажівки, важке обладнання, запасні частини та ракети Hydra-70, за словами офіційних осіб США", — йдеться в повідомленні. 

Варто зауважити, що Hydra 70 — це ракети малої дальності, які є некерованими. Їх запускають за допомогою авіації. Максимальна дальність вогню становить 10,5 км.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у США заявили, що знають, коли саме розпочнеться український контрнаступ. За їхніми даними, Україна гоутє наступ у наступні тижні.

 

 

 

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