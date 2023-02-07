Время на поиски уцелевших после землетрясения в Турции и Сирии истекает

Более 16 000 спасателей привлечены в поисках выживших во время землетрясения / Фото: REUTERS/Sertac Kayar

Спасение людей после землетрясений обычно происходит в течение трех дней. Логистика поиска выживших в Турции и Сирии сложна.

Об этом пишет The New York Times.

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Одна из женщин была спасена из-под обломков обрушившегося здания через 22 часа после того, как землетрясение сравняло с землей некоторые районы Турции и Сирии.

A woman is rescued from the rubble of a collapsed building in southeastern province of Sanliurfa after 22 hours https://t.co/9XuWtuDWGi pic.twitter.com/A7kpzGEkhd — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 7, 2023

Более 16 000 спасателей привлечены в поисках выживших во время землетрясения. Но окно для поиска других людей начало сужаться. Спасатели наткнулись на трудности при получении доступа к месту происшествия и проведении спасательных операций.

Один-три дня после землетрясения, как правило, является "золотым периодом" для спасения жизней, сказал Лоди Коруа, эксперт по поиску и спасению в Индонезии, более 15 лет добровольно работающий в операциях по ликвидации последствий землетрясений.

"Люди, которых мы спасаем, ранены — они находятся под завалами, и мы не знаем, насколько глубоко они находятся", — сказал он. "Они застряли, возможно, с раздавленными разрушенной конструкцией ногами, со сломанными костями, и они не могут позвать на помощь".

Некоторые люди были найдены живыми через четыре или более дней после землетрясения, сказал Дэвид Льюис, координирующий международную городскую поисково-спасательную группу пожарно-спасательного агентства в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Он добавил, что количество времени, за которое человек может выжить под завалами, зависит от нескольких факторов, включая температуру, их доступ к пище и воде и то, как они попали в ловушку.

К сожалению, добавил он, мощное землетрясение, обрушившееся на Турцию и Сирию, произошло посреди ночи — в то время, когда многие спали и не могли найти более безопасное место для укрытия.

"Тогда оставалось бы просто надеяться, что когда здание упадет, там будет пустота, и на вас не упадет крыша или верхний этаж".

Эффективность специалистов, которые едут в зону землетрясения, будет частично зависеть от того, насколько хорошо они координируют свои действия и как быстро они прибудут. Но этот район удален и к нему относительно тяжело получить доступ, сказал Йосуке Окита, эксперт по международному управлению чрезвычайными ситуациями из университета Кейо в Японии.

По его словам, если меньшие аэропорты в этом районе не смогут принимать поисково-спасательный персонал и их тяжелое снаряжение, командам придется лететь в большие аэропорты и добираться до зоны землетрясения грузовиками. Поиск грузовиков также может оказаться трудным, добавил он, и некоторые дороги, ведущие в пострадавший район, перекрыты.

Напомним, в густонаселенном районе на юге Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в Турции продолжают падать жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за мощного землетрясения, которое унесло сотни жизней в Турции. Глава государства предложил стране помощь в преодолении последствий крушения.

"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", — сказал Зеленский.

Кроме того, ЕС и НАТО выразили готовность помочь Турции на фоне землетрясения в стране. Известно, что глава дипломатии ЕС Боррель и генсек Североатлантического союза Столтенберг уже ведут переговоры.

Следует отметить, что землетрясение также произошло в Сирии и Казахстане. Сейсмолог Александр Кендзера заявил, что землетрясения вероятны также в Украине, а именно в Киеве и Крыму.