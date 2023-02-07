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Жінку врятували з-під завалів через 22 години: час на пошуки вцілілих у Туреччині та Сирії спливає

7 лютого 2023 14:22
оновлено: 14:27
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Час на пошуки вцілілих після землетрусу у Туреччині та Сирії спливає
Понад 16 000 рятувальників залучені в пошуках тих, хто вижив під час землетрусу / Фото: REUTERS/Sertac Kayar
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Порятунок людей після землетрусів зазвичай відбувається протягом трьох днів. Логістика пошуку тих, хто вижив в Туреччині і Сирії є складною.

Про це пише The New York Times.

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Деталі

Одна з жінок була врятована з-під уламків будівлі, що обвалилася, через 22 години після того, як землетрус зрівняв із землею деякі райони Туреччини і Сирії.

Понад 16 000 рятувальників залучені в пошуках тих, хто вижив під час землетрусу. Але вікно для пошуку інших людей почало звужуватися. Рятувальники натрапили на труднощі при отриманні доступу до місця події і проведенні рятувальних операцій.

Один-три дні після землетрусу, як правило, є "золотим періодом" для порятунку життів, сказав Лоді Коруа, експерт з пошуку та порятунку в Індонезії, який понад 15 років добровільно працює в операціях з ліквідації наслідків землетрусів.

"Люди, яких ми рятуємо, поранені — вони знаходяться під завалами, і ми не знаємо, наскільки глибоко вони знаходяться", — сказав він. "Вони застрягли, можливо, з розчавленими зруйнованою конструкцією ногами, зі зламаними кістками, і вони не можуть покликати на допомогу".

Деякі люди були знайдені живими через чотири або більше днів після землетрусу, сказав Девід Льюїс, який координує міжнародну міську пошуково-рятувальну групу пожежно-рятувального агентства в Новому Південному Уельсі, Австралія. Він додав, що кількість часу, протягом якого людина може вижити під завалами, залежить від кількох факторів, включаючи температуру, їх доступ до їжі та води та те, як вони потрапили в пастку.

На жаль, додав він, потужний землетрус, який обрушився на Туреччину і Сирію, стався посеред ночі — в той час, коли багато людей спали і не могли знайти більш безпечне місце для укриття.

"Тоді залишалося б просто сподіватися, що коли будівля впаде, там буде порожнеча, і на вас не впаде дах або верхній поверх".

Ефективність фахівців, які їдуть у зону землетрусу, частково залежатиме від того, наскільки добре вони координують свої дії та як швидко вони прибудуть. Але цей район віддалений і до нього відносно важко отримати доступ, сказав Йосуке Окіта, експерт з міжнародного управління надзвичайними ситуаціями з університету Кейо в Японії.

За його словами, якщо менші аеропорти в цьому районі не зможуть приймати пошуково-рятувальний персонал та їх важке спорядження, командам доведеться летіти до більших аеропортів і діставатися до зони землетрусу вантажівками. Пошук вантажівок також може виявитися важким, додав він, і деякі дороги, що ведуть в постраждалий район, перекриті.

Нагадаємо, вчора у густонаселеному районі на півдні Туреччини стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть після кількох годин після землетрусу у Туреччині продовжують падати житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через потужний землетрус, який забрав сотні життів у Туреччині. Глава держави запропонував країні допомогу у подоланні наслідків катастрофи.

"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", — сказав Зеленський.

Крім того, у ЄС та НАТО виразили готовність допомогти Туреччині на фоні землетрусу в країні. Відомо, що глава дипломатії ЄС Боррель та генсек Альянсу Столтенберг вже ведуть перемовини.

Варто зазначити, що землетрус також стався у Сирії та Казахстані.

Сейсмолог Олександр Кендзера заявив, що землетруси ймовірні також в Україні, а саме в Києві та Криму.

За останньою інформацією, кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії перейшла відмітку у 5 тисяч людей.

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