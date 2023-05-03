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Появились документы, свидетельствующие о важной роли Сандры О'Конор в победе Буша на выборах 2000

3 мая 2023 15:21
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Появились документы, свидетельствующие о важной роли Сандры О'Конор в победе Буша на выборах 2000
Сандра Дэй О'Конор, первая женщина в Верховном суде. Фото: Flickr
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Недавно обнародованные документы Верховного суда свидетельствуют о том, что судья Сандра Дэй О'Коннор сыграла решающую роль в обеспечении победы Джорджа Буша над Альбертом Гором на президентских выборах 2000 года. Это были выборы с минимальным отрывом голосов, в течение месяца после которых происходили многочисленные перерасчеты и судебные заседания, а окончательный результат решили голоса избирателей Флориды.

Об этом пишет издание CNN.

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Записки, найденные в делах покойного судьи Джона Пола Стивенса, показывают закулисные переговоры и напряженность между девятью судьями, которых попросили принять решение о выборах 2000 года в сжатые сроки.

О'Коннор, судья в отставке и первая женщина в Верховном суде, сотрудничала с судьей Энтони Кеннеди, чтобы эффективно отодвинуть аргументы, выдвинутые тогдашним председателем Верховного суда Уильямом Ренквистом.

Четырехстраничная записка О'Коннор, которую она распространила среди коллег перед началом устных дебатов, возможно, гарантировала, что она и Кеннеди оказали наибольшее влияние на окончательное заключение, которое высказывало большинство пять судей.

Это решение приостановило пересчет голосов избирателей во Флориде и дало Бушу победу над Гором. Взгляды суда отражали глубокие разногласия в стране после выборов, результаты которых неделями оставались без конкретного результата.

Эта избирательная ситуация в 2000 году сильно отзывается поклонникам Дональда Трампа. Напомним, экс-президент, который также претендует баллотироваться на следующих выборах, обвиняется в изнасиловании писательницы.

Сейчас Трамп находится в Абердине, Шотландия, на родине своей матери. Там политик занимается делами своего бизнеса и открывает новый гольф-клуб с отелем.

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