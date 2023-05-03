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З'явились документи, що свідчать про важливу роль Сандри О'Конор у перемозі Буша на виборах 2000

3 травня 2023 15:21
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
З'явились документи, що свідчать про важливу роль Сандри О'Конор у перемозі Буша на виборах 2000
Сандра Дей О'Конор, перша жінка у Верховному Суді. Фото: Flickr
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Нещодавно оприлюднені документи Верховного суду свідчать, що суддя Сандра Дей О'Коннор відіграла вирішальну роль у забезпеченні перемоги Джорджа Буша над Альбертом Гором на президентських виборах 2000 року. Це були вибори з мінімальним відривом голосів, протягом місяця після яких відбувалися численні перерахунки та судові засідання, а остаточний результат вирішили голоси виборців штату Флорида. 

Про це пише видання CNN.

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Деталі

Записки, знайдені у справах покійного судді Джона Пола Стівенса, показують закулісні переговори і напруженість між дев'ятьма суддями, яких попросили ухвалити рішення щодо виборів 2000 року у стислі терміни.

О'Коннор, суддя у відставці і перша жінка у Верховному суді, співпрацювала з суддею Ентоні Кеннеді, щоб ефективно відсунути вбік аргументи, висунуті тодішнім головою Верховного суду Вільямом Ренквістом.

Чотиристорінкова записка О'Коннор, яку вона розповсюдила серед колег перед початком усних дебатів, можливо, гарантувала, що вона та Кеннеді мали найбільший вплив на остаточний висновок, який висловлювала більшість — п'ять суддів.

Це рішення зупинило перерахунок голосів виборців у Флориді і дало Бушу перемогу над Гором. Погляди суду віддзеркалювали глибокі розбіжності в країні після виборів, результати яких тижнями залишалися без конкретного результату.

Ця виборча ситуація 2000 року сильно відгукується прихильникам Дональда Трампа. Нагадаємо, екс-президента, який також претендує балотуватись на наступних виборах, звинувачують у зґвалтуванні письменниці.

Зараз Трамп перебуває у Абердині, Шотландія, на батьківщині своєї матері. Там політик займається справами свого бізнесу і відкриває новий гольф-клуб з готелем. 

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