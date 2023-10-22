Появились новые подробности по делу смерти личного повара Обамы

Повар Барака Обамы Тафари Кэмпбелл. Фото: The White House

Тело личного повара бывшего президента США Барака Обамы нашли в пруду у летней резиденции политика в Массачусетсе. Случилось это 24 июля 2023 года.

Во время эфира ведущий американского телеканала "Fox news" рассказал о новых подробностях этой смерти.

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По отчету полиции Массачусетса, Обама прибыл на место происшествия сразу после того, как Тафари Кэмпбелл пропал без вести.

Полицейские отмечают, что другая сотрудница Обамы пыталась спасти повара, когда он упал в воду, однако было уже поздно.

Что известно

По информации Reuters, дайверы начали искать Кэмпбелла сразу после того, как получили сообщения о гребце, "вошедшем в воду, некоторое время пытавшемся удержаться на поверхности, а затем исчез под водой".

Свидетели заявили, что он так и не появился на поверхности.

Уже утром 24 июля тело мужчины было обнаружено в пруду города Эдгартаун на глубине почти 2,5 метра и расстоянии около 30 метров от берега.

Напомним, ранее бельгийская полиция начала общегородской розыск вооруженного мужчины, застрелившего двух человек в Брюсселе. Кроме того, злоумышленник заявил, что является сторонником террористической организации Исламского Ирака и Леванта (ИГИЛ).