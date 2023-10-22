З'явилися нові подробиці у справі смерті особистого кухаря Обами

Кухар Барака Обами Тафарі Кемпбелл. Фото:The White House

Тіло особистого кухара колишнього президента США Барака Обами знайшли у ставку біля літньої резиденції політика в Массачусетсі. Сталося це 24 липня 2023 року.

Під час ефіру ведучий американського телеканалу "Fox news" розповів нові подробиці цієї смерті.

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За звітом поліції Массачусетса, Обама прибув на місце події одразу після того, як Тафарі Кемпбелл зник безвісти.

Поліцейські зазначають, що інша співробітниця Обами намагалася врятувати кухаря, коли він впав у воду, проте вже було запізно.

Що відомо

За інформацією Reuters, дайвери почали шукати Кемпбелла одразу після того, як отримали повідомленні про гребця, "який увійшов у воду, певний час намагався утриматися на поверхні, а потім зник під водою".

Тоді свідки заявили, що він так і не з'явився на поверхні.

Вже вранці 24 липня тіло чоловіка виявили в ставку міста Едгартаун на глибині майже 2,5 метра та відстані близько 30 метрів від берега.

Нагадаємо, раніше бельгійська поліція розпочала загальноміський розшук озброєного чоловіка, який застрелив двох людей у Брюсселі. Крім того, зловмисник заявив, що є прихильником терористичної організації Ісламської Іраку і Леванту (ІДІЛ).