Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow З'явилися нові подробиці у справі смерті особистого кухаря Обами arrow

З'явилися нові подробиці у справі смерті особистого кухаря Обами

22 жовтня 2023 14:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
З'явилися нові подробиці у справі смерті особистого кухаря Обами
Кухар Барака Обами Тафарі Кемпбелл. Фото:The White House
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Тіло особистого кухара колишнього президента США Барака Обами знайшли у ставку біля літньої резиденції політика в Массачусетсі. Сталося це 24 липня 2023 року.

Під час ефіру ведучий американського телеканалу "Fox news" розповів нові подробиці цієї смерті.

Читайте також:

Нові подробиці смерті працівника Обами

За звітом поліції Массачусетса, Обама прибув на місце події одразу після того, як Тафарі Кемпбелл зник безвісти.

Поліцейські зазначають, що інша співробітниця Обами намагалася врятувати кухаря, коли він впав у воду, проте вже було запізно.

Що відомо

За інформацією Reuters, дайвери почали шукати Кемпбелла одразу після того, як отримали повідомленні про гребця, "який увійшов у воду, певний час намагався утриматися на поверхні, а потім зник під водою". 

Тоді свідки заявили, що він так і не з'явився на поверхні.

Вже вранці 24 липня тіло чоловіка виявили в ставку міста Едгартаун на глибині майже 2,5 метра та відстані близько 30 метрів від берега.

Нагадаємо, раніше бельгійська поліція розпочала загальноміський розшук озброєного чоловіка, який застрелив двох людей у Брюсселі. Крім того, зловмисник заявив, що є прихильником терористичної організації Ісламської Іраку і Леванту (ІДІЛ).

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі