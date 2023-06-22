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Исчезла субмарина возле "Титаника": появились новые детали поисковой операции

22 июня 2023 21:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Исчезла субмарина возле "Титаника": появились новые детали поисковой операции
Подводная лодка, пропавшая неподалеку "Титаника". Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В зоне проведения поисков, где пропала субмарина с туристами, обнаружили обломки. Но пока не могут подтвердить, что они принадлежат данной подводной лодке.

Об этом сообщает BBC.

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Известно, что обломки были обнаружены с помощью глубоководного дистанционно управляемого аппарата Victor 6000. Говорят, что специалисты тщательно изучают и оценивают найденные обломки, чтобы их идентифицировать.

В настоящее время в поисках подводного судна привлекли по меньшей мере 7 судов и несколько самолетов.

Напомним, ранее мы писали, что примерно через два часа после погружения береговая охрана США потеряла связь с малогабаритной подводной лодкой, которая возит туристов к затонувшему "Титанику". В общей сложности на борту находятся пять человек, и сейчас продолжаются активные поиски, участие в которых принимают разные организации.

Добавим, что спасатели из Канады зафиксировали "удары" в том месте, где исчезла туристическая подлодка с миллиардерами.

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