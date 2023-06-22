Исчезла субмарина возле "Титаника": появились новые детали поисковой операции

Подводная лодка, пропавшая неподалеку "Титаника". Фото: google

В зоне проведения поисков, где пропала субмарина с туристами, обнаружили обломки. Но пока не могут подтвердить, что они принадлежат данной подводной лодке.

Об этом сообщает BBC.

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Известно, что обломки были обнаружены с помощью глубоководного дистанционно управляемого аппарата Victor 6000. Говорят, что специалисты тщательно изучают и оценивают найденные обломки, чтобы их идентифицировать.

В настоящее время в поисках подводного судна привлекли по меньшей мере 7 судов и несколько самолетов.

Напомним, ранее мы писали, что примерно через два часа после погружения береговая охрана США потеряла связь с малогабаритной подводной лодкой, которая возит туристов к затонувшему "Титанику". В общей сложности на борту находятся пять человек, и сейчас продолжаются активные поиски, участие в которых принимают разные организации.

Добавим, что спасатели из Канады зафиксировали "удары" в том месте, где исчезла туристическая подлодка с миллиардерами.