Зникла субмарина біля "Титаніка": з'явилися нові деталі пошукової операції

Підводний човен, який зник неподалік "Титаніка". Фото: google

У зоні проведення пошуків, де зникла субмарина з туристами, виявили уламки. Але поки що не можуть підтвердити, що вони належать даному підводному човну.

Про це повідомляє ВВС.

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Відомо, що уламки знайшли за допомогою глибоководного дистанційно керованого апарата Victor 6000. Кажуть, що фахівці ретельно вивчають та оцінюють знайдені уламки, щоб їх ідентифікувати.

Наразі до пошуків підводного судна залучили щонайменше 7 суден та кілька літаків.

Нагадаємо, раніше ми писали, що приблизно через дві години після занурення берегова охорона США втратила зв'язок з малогабаритним підводним човном, який возить туристів до затонулого "Титаніка". Загалом на борту перебувають п'ятеро людей, і наразі тривають активні пошуки, участь у яких беруть різні організації.

Додамо, що рятувальники з Канади зафіксували "удари" у тому місці, де зник туристичний підводний човен із мільярдерами.