Сделаем так, чтобы Украина победила, — израильский политик Амир Вейтман

Израильский политик Амир Вейтман в студии на телевидении. Фото: архив Амира Вейтмана

Глава одной из фракций израильской правящей партии Амир Вейтман на одном из главных пропагандистских ресурсов Путина заявил, что Россия поддержит ХАМАС и она заплатит за то, что делает.

Такое мнение Амир Вейтман озвучил в эфире Russia Today.

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Лидер либерального крыла израильской правящей партии "Ликуд" Амир Вейтман обвинил Россию в поддержке террористов ХАМАС.

"Мы закончим эту войну, выиграв ее, потому что мы сильнее, и после этого Россия за все заплатит, поверьте мне, Россия заплатит за все — Россия поддерживает врагов Израиля. Россия поддерживает нацистов, желающих геноцида евреев", — сказал он.

"По мере того, как эта война... мы должны сделать, что Украина может быть хорошо... Россия будет платить для того, что она идёт..."



Amir Weitman, chairman of faction of Israel's ruling Likud party, thre*tens Россия на Russian propaganda channel RT pic.twitter.com/65Aw0gDcwD — Slava (@Heroiam_Slava) October 19, 2023

"Мы покончим с этими нацистами, мы выиграем войну, это займет столько времени, сколько потребуется, но мы победим, потом мы не забудем, мы сделаем так, чтобы Украина победила, мы сделаем все, чтобы вы заплатили за то, что сделали", — заявил Амир Вейтман.

Напомним, израильское правительство решило разрешить своим военным начать наземную операцию на территории сектора Газа. Операция получила название "Железный меч".