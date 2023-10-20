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Сделаем так, чтобы Украина победила, — израильский политик Амир Вейтман

20 октября 2023 02:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сделаем так, чтобы Украина победила, — израильский политик Амир Вейтман
Израильский политик Амир Вейтман в студии на телевидении. Фото: архив Амира Вейтмана
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Глава одной из фракций израильской правящей партии Амир Вейтман на одном из главных пропагандистских ресурсов Путина заявил, что Россия поддержит ХАМАС и она заплатит за то, что делает.

Такое мнение Амир Вейтман озвучил в эфире Russia Today.

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Лидер либерального крыла израильской правящей партии "Ликуд" Амир Вейтман обвинил Россию в поддержке террористов ХАМАС.

"Мы закончим эту войну, выиграв ее, потому что мы сильнее, и после этого Россия за все заплатит, поверьте мне, Россия заплатит за все — Россия поддерживает врагов Израиля. Россия поддерживает нацистов, желающих геноцида евреев", — сказал он.

"Мы покончим с этими нацистами, мы выиграем войну, это займет столько времени, сколько потребуется, но мы победим, потом мы не забудем, мы сделаем так, чтобы Украина победила, мы сделаем все, чтобы вы заплатили за то, что сделали", — заявил Амир Вейтман.

Напомним, израильское правительство решило разрешить своим военным начать наземную операцию на территории сектора Газа. Операция получила название "Железный меч".

 

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