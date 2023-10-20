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Зробимо так, щоб Україна перемогла, — ізраїльський політик Амір Вейтман

20 жовтня 2023 02:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зробимо так, щоб Україна перемогла, — ізраїльський політик Амір Вейтман
Ізраїльський політик Амір Вейтман у студії на телебаченні. Фото: архів Аміра Вейтмана
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Голова однієї з фракцій ізраїльської правлячої партії Амір Вейтман на одному з головних пропагандистських ресурсів Путіна вважає, що Росія підтриує ХАМАС і вона заплатить за те, що робить. 

Таку думку Амір Вейтман озвучив в етері Russia Today. 

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Ізраїльський політик звинуватив РФ у підтримці ХАМАС

Лідер ліберального крила ізраїльської правлячої партії "Лікуд" Амір Вейтман звинуватив Росію у підтримці терористів ХАМАСу.

"Ми закінчимо цю війну, вигравши її, тому що ми сильніші, і після цього Росія за все заплатить, повірте мені, Росія заплатить за все — Росія підтримує ворогів Ізраїлю. Росія підтримує нацистів, які хочуть геноциду євреїв", — сказав він.

"Ми покінчимо з цими нацистами, ми виграємо війну, це займе стільки часу, скільки буде потрібно, але ми переможемо, потім ми не забудемо, ми зробимо так, щоб Україна перемогла, ми зробимо все, щоб ви заплатили за те, що зробили", — заявив Амір Вейтман.

Нагадаємо, ізраїльський уряд вирішив дозволити своїм військовим розпочати наземну операцію на території сектору Гази. Операція отримала назву "Залізний меч".

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