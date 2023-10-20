Зробимо так, щоб Україна перемогла, — ізраїльський політик Амір Вейтман

Ізраїльський політик Амір Вейтман у студії на телебаченні. Фото: архів Аміра Вейтмана

Голова однієї з фракцій ізраїльської правлячої партії Амір Вейтман на одному з головних пропагандистських ресурсів Путіна вважає, що Росія підтриує ХАМАС і вона заплатить за те, що робить.

Таку думку Амір Вейтман озвучив в етері Russia Today.

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Лідер ліберального крила ізраїльської правлячої партії "Лікуд" Амір Вейтман звинуватив Росію у підтримці терористів ХАМАСу.

"Ми закінчимо цю війну, вигравши її, тому що ми сильніші, і після цього Росія за все заплатить, повірте мені, Росія заплатить за все — Росія підтримує ворогів Ізраїлю. Росія підтримує нацистів, які хочуть геноциду євреїв", — сказав він.

"After we win this war... we will make sure that Ukraine wins as well... Russia will pay for what it did..."



Amir Weitman, chairman of a faction of Israel's ruling Likud party, thre*tens Russia on Russian propaganda channel RT pic.twitter.com/65Aw0gDcwD — Slava (@Heroiam_Slava) October 19, 2023

"Ми покінчимо з цими нацистами, ми виграємо війну, це займе стільки часу, скільки буде потрібно, але ми переможемо, потім ми не забудемо, ми зробимо так, щоб Україна перемогла, ми зробимо все, щоб ви заплатили за те, що зробили", — заявив Амір Вейтман.

Нагадаємо, ізраїльський уряд вирішив дозволити своїм військовим розпочати наземну операцію на території сектору Гази. Операція отримала назву "Залізний меч".