Ізраїль оголосив про початок операції "Залізний меч" в Секторі Гази, — ABC

Бійці ЦАХАЛ у секторі Гази. Фото: The Times of Israel

Ізраїльський уряд вирішив дозволити своїм військовим розпочати наземну операцію на території сектору Гази. Операція отримала назву "Залізний меч".

Про це заявляє телеканал ABC, посилаючись на неназваного члена кабінету безпеки Ізраїлю.

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Операція "Залізний меч"

Втім, деталей щодо можливої операції ЦАХАЛ у Секторі Гази чиновник не розкрив.

Водночас за словами міністра економіки Ніра Бараката, наразі пріоритетами для Ізраїлю є знищення бойовиків ХАМАС та повернення заручників.

Урядовець додав, що багатокілометрові тунелі, які проклав ХАМАС під Газою, стануть "найбільшим у світі кладовищем".

Варто зауважити, що за інформацією ізраїльських ЗМІ, кабінет безпеки зараз проводить своє засідання. Саме цей орган має схвалити вторгнення до Сектору Газа.

Натомість до солдатів приїхав сам прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху.

עם הלוחמים. מוכנים. pic.twitter.com/mVjwEFQXgC — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 19, 2023

"З воїнами. Ми готові", — підписав своє відео політик.

Нагадаємо, що раніше голова Міноборони Ізраїлю Йоав Галант розповів, коли ЦАХАЛ розпочне операцію з зачистки сектору Гази від ХАМАСу.

Натомість у ЄС розкритикували чинну президентку Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн за підтримку Ізраїлю.