ЦАХАЛ показав докази знищення бойовиками ХАМАС лікарні в Газі

Наслідки удару по лікарні. Фото: The Times of Israel

Армія оборони Ізраїлю навела докази того, що знищення лікарні в Секторі Гази цілком і повністю на провині бойовиків ХАМАС. За їх словами, це зробила випущена ними ракета з сусіднього будинку.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

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У ЦАХАЛ зазначають, що на кадрах немає вирв від авіаційних бомб, якими ізраїльські військові завдають ударів по Сектору Гази.

У відомстві порівняли кадри із лікарні та наслідки бомбардувань своїми боєприпасами, після яких залишилися вирви.

Zoom in on Hamas’ terrorist infrastructure 🔎 pic.twitter.com/ZKqYYD5hnB — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

Також, за словами ЦАХАЛ, знищення лікарні відбулося завдяки випущеній бойовиками ракеті з сусіднього будинку.

Нагадаємо, що причетність Ізраїлю до знищення лікарні спростував і президент США Джо Байден.

Також повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару терористів зросла до 800 осіб.

В мережу також потрапив момент влучання ракети бойовиків у будівлю.