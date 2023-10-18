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ЦАХАЛ показав докази знищення бойовиками ХАМАС лікарні в Газі

18 жовтня 2023 22:31
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Ілля Рябінін
редактор
ЦАХАЛ показав докази знищення бойовиками ХАМАС лікарні в Газі
Наслідки удару по лікарні. Фото: The Times of Israel
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Армія оборони Ізраїлю навела докази того, що знищення лікарні в Секторі Гази цілком і повністю на провині бойовиків ХАМАС. За їх словами, це зробила випущена ними ракета з сусіднього будинку. 

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

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У ЦАХАЛ зазначають, що на кадрах немає вирв від авіаційних бомб, якими ізраїльські військові завдають ударів по Сектору Гази.

У відомстві порівняли кадри із лікарні та наслідки бомбардувань своїми боєприпасами, після яких залишилися вирви.

Також, за словами ЦАХАЛ, знищення лікарні відбулося завдяки випущеній бойовиками ракеті з сусіднього будинку. 

Нагадаємо, що причетність Ізраїлю до знищення лікарні спростував і президент США Джо Байден.

Також повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару терористів зросла до 800 осіб.

В мережу також потрапив момент влучання ракети бойовиків у будівлю. 

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