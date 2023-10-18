ЦАХАЛ показал доказательства уничтожения боевиками ХАМАС больницы в Газе
Армия обороны Израиля привела доказательства того, что уничтожение больницы в Секторе Газа случилась целиком и полностью по вине боевиков ХАМАС. По их словам, это сделала выпущенная ими ракета с соседнего дома.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
В обстреле виноваты боевики
В ЦАХАЛ отмечают, что на кадрах нет воронок от авиационных бомб, которыми израильские военные наносят удары по Сектору Газа.
В ведомстве сравнили кадры из больницы и последствия бомбежек своими боеприпасами, после которых остались воронки.
Zoom in on Hamas’ terrorist infrastructure 🔎 pic.twitter.com/ZKqYYD5hnB— Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023
Также, по словам ЦАХАЛ, уничтожение больницы произошло благодаря выпущенной боевиками ракете с соседнего дома.
Напомним, что причастность Израиля к уничтожению больницы опроверг и президент США Джо Байден.
Также сообщалось, что количество погибших в результате ракетного удара террористов возросло до 800 человек.
В сеть также попал момент попадания ракеты боевиков в здание.
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