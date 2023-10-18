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ЦАХАЛ показал доказательства уничтожения боевиками ХАМАС больницы в Газе

18 октября 2023 22:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ЦАХАЛ показал доказательства уничтожения боевиками ХАМАС больницы в Газе
Последствия удара по больнице. Фото: The Times of Israel
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия обороны Израиля привела доказательства того, что уничтожение больницы в Секторе Газа случилась целиком и полностью по вине боевиков ХАМАС. По их словам, это сделала выпущенная ими ракета с соседнего дома.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

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В ЦАХАЛ отмечают, что на кадрах нет воронок от авиационных бомб, которыми израильские военные наносят удары по Сектору Газа.

В ведомстве сравнили кадры из больницы и последствия бомбежек своими боеприпасами, после которых остались воронки.

Также, по словам ЦАХАЛ, уничтожение больницы произошло благодаря выпущенной боевиками ракете с соседнего дома.

Напомним, что причастность Израиля к уничтожению больницы опроверг и президент США Джо Байден.

Также сообщалось, что количество погибших в результате ракетного удара террористов возросло до 800 человек.

В сеть также попал момент попадания ракеты боевиков в здание.

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