Міністр оборони Ізраїлю розповів, коли ЦАХАЛ ведуть війська на територію Гази
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант розповів, коли ЦАХАЛ ведуть війська на територію Гази. За його словами, це відбудеться незабаром.
Про це повідомив The Times of Israel.
Вхід ЦАХАЛу на територію Гази
Галант повідомив військам на кордоні з сектором Газа, що наказ увійти на територію, контрольовану ХАМАС, надійде найближчим часом.
"Зараз ви бачите Газу здалеку, скоро ви побачите її зсередини", — каже міністр солдатам бригади "Ґіваті".
За його словами, наказ прийде.
Нагадаємо, станом на 19 жовтня відомо про 18 загиблих українців в Ізраїлі внаслідок нападу терористичного угруповання ХАМАС. Україна залишається на другому місці після США за кількістю загиблих.
Також ми писали, що армія оборони Ізраїлю навела докази того, що знищення лікарні в секторі Гази цілком і повністю на провині бойовиків ХАМАС. За їх словами, це зробила випущена ними ракета з сусіднього будинку.
Додамо, міністерство фінансів США вчора, 18 жовтня, запровадило санкції проти бойовиків ХАМАС. Причиною для цього став напад терористів на Ізраїль.
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