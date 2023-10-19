Міністр оборони Ізраїлю розповів, коли ЦАХАЛ ведуть війська на територію Гази

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант. Фото: twitter.com/yoavgallant

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант розповів, коли ЦАХАЛ ведуть війська на територію Гази. За його словами, це відбудеться незабаром.

Про це повідомив The Times of Israel.

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Галант повідомив військам на кордоні з сектором Газа, що наказ увійти на територію, контрольовану ХАМАС, надійде найближчим часом.

"Зараз ви бачите Газу здалеку, скоро ви побачите її зсередини", — каже міністр солдатам бригади "Ґіваті".

За його словами, наказ прийде.

Нагадаємо, станом на 19 жовтня відомо про 18 загиблих українців в Ізраїлі внаслідок нападу терористичного угруповання ХАМАС. Україна залишається на другому місці після США за кількістю загиблих.

Також ми писали, що армія оборони Ізраїлю навела докази того, що знищення лікарні в секторі Гази цілком і повністю на провині бойовиків ХАМАС. За їх словами, це зробила випущена ними ракета з сусіднього будинку.

Додамо, міністерство фінансів США вчора, 18 жовтня, запровадило санкції проти бойовиків ХАМАС. Причиною для цього став напад терористів на Ізраїль.