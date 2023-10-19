Министр обороны Израиля рассказал, когда ЦАХАЛ ведут войска на территорию Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галлант. Фото: twitter.com/yoavgallant

Министр обороны Израиля Йоав Галлант рассказал, когда ЦАХАЛ ведут войска на территорию Газы. По его словам, это произойдет в скором времени.

Об этом сообщил The Times of Israel.

Читайте также:

Вход ЦАХАЛа на территорию Газа

Галант сообщил войскам на границе с сектором Газа, что приказ войти на территорию, контролируемую ХАМАС, поступит в ближайшее время.

"Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри", — говорит министр солдатам бригады "Гивати".

По его словам, приказ придет.

Напомним, по состоянию на 19 октября известно о 18 погибших украинцах в Израиле в результате нападения террористической группировки ХАМАС. Украина остается на втором месте после США по числу погибших.

Также мы писали, что армия обороны Израиля привела доказательства того, что уничтожение больницы в секторе Газа целиком и полностью в вине боевиков ХАМАС. По их словам, это сделала выпущенная ими ракета из соседнего дома.

Добавим, министерство финансов США вчера, 18 октября, ввело санкции против боевиков ХАМАС. Причиной тому стало нападение террористов на Израиль.