Израиль объявил о начале операции "Железный меч" в Секторе Газа, — ABC

Бойцы ЦАХАЛ в секторе Газа. Фото: The Times of Israel

Израильское правительство решило разрешить своим военным начать наземную операцию на территории сектора Газа. Операция получила название "Железный меч".

Об этом заявляет телеканал ABC, ссылаясь на неназванного члена кабинета безопасности Израиля.

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Операция "Железный меч"

Впрочем, деталей по поводу возможной операции ЦАГАЛа в Секторе Газа чиновник не раскрыл.

В то же время, по словам министра экономики Нира Бараката, приоритетами для Израиля являются уничтожение боевиков ХАМАСа и возвращение заложников.

Чиновник добавил, что многокилометровые тоннели, которые проложил ХАМАС под Газой, станут "самым большим в мире кладбищем".

Следует заметить, что по информации израильских СМИ, кабинет безопасности сейчас проводит свое заседание. Именно этот орган должен одобрить вторжение в Сектор Газа.

В то же время к солдатам приехал сам премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу.

עם הלוחמים. מוכנים. pic.twitter.com/mVjwEFQXgC — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 19, 2023

"С воинами. Мы готовы", — подписал свое видео политик.

Напомним, что ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант рассказал, когда ЦАХАЛ начнет операцию по зачистке сектора Газа от ХАМАСа.

Однако в ЕС раскритиковали действующего президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за поддержку Израиля.