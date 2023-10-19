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Израиль объявил о начале операции "Железный меч" в Секторе Газа, — ABC

19 октября 2023 22:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Израиль объявил о начале операции "Железный меч" в Секторе Газа, — ABC
Бойцы ЦАХАЛ в секторе Газа. Фото: The Times of Israel
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Израильское правительство решило разрешить своим военным начать наземную операцию на территории сектора Газа. Операция получила название "Железный меч".

Об этом заявляет телеканал ABC, ссылаясь на неназванного члена кабинета безопасности Израиля.

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Впрочем, деталей по поводу возможной операции ЦАГАЛа в Секторе Газа чиновник не раскрыл.

В то же время, по словам министра экономики Нира Бараката, приоритетами для Израиля являются уничтожение боевиков ХАМАСа и возвращение заложников.

Чиновник добавил, что многокилометровые тоннели, которые проложил ХАМАС под Газой, станут "самым большим в мире кладбищем".

Следует заметить, что по информации израильских СМИ, кабинет безопасности сейчас проводит свое заседание. Именно этот орган должен одобрить вторжение в Сектор Газа.

В то же время к солдатам приехал сам премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу.

"С воинами. Мы готовы", — подписал свое видео политик.

Напомним, что ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант рассказал, когда ЦАХАЛ начнет операцию по зачистке сектора Газа от ХАМАСа.

Однако в ЕС раскритиковали действующего президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за поддержку Израиля.

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