Зурабишвили заявила, что достоинство Грузии "продано" за 200 или 300 миллионов
Сегодня, 26 мая, День независимости Грузии. Президент Саломе Зурабишвили во время торжественной церемонии после поздравлений перешла на резкую критику правительства. По ее словам, грузинским властям стоит больше уделять силы и времени для создания разумной политики с международными партнерами.
Об этом сообщает Новости — Грузия.
Критика Президента Грузии
"Непонятно и обидно для нашего народа, когда власть не думает о чести и достоинстве своих граждан. Кто думает, что Россия вернет нам территории в обмен на наши уступки, тот ничему не научился нашей истории", — сказала Саломе Зурабишвили.
Также она заявила, что властям Грузии следует приложить больше усилий, чтобы создать разумную политику с международными партнерами. Она подчеркнула, что следует использовать исторический момент для вступления страны в ЕС.
Президент Грузии отметила, что политика Грузии стала "непонятной". А постоянные заявления и действия отделяют его от Европы и "ведут страну к изоляции".
Кроме этого, она упомянула о разрешении прямого авиасообщения между Грузией и Российской Федерацией.
"Непонятно и обидно, когда сегодня мы считаем, сколько миллионов принесет нам "подарок" полетов с Россией. Наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов?" — заявила Саломе Зурабишвили.
Также отмечается, что выступление президента Грузии несколько раз прерывали сетованиями.
Напомним, что основатель базирующейся в Грузии национальной авиакомпании Georgian Airways принял решение запретить президенту страны Саломе Зурабишвили пользоваться услугами компании. Это произошло после того, как Зурабишвили заявила о своем намерении бойкотировать авиакомпанию из-за возобновления полетов в Россию.
Дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова была замечена в Грузии в одной из люксовых гостиниц. Отмечается, что Екатерина Винокурова, так зовут девушку, приехала туда на свадьбу к брату своего мужа. Возле отеля произошли столкновения — люди вышли на протест из-за приезда россиян в город.