Зурабишвили заявила, что достоинство Грузии "продано" за 200 или 300 миллионов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: sova.news

Сегодня, 26 мая, День независимости Грузии. Президент Саломе Зурабишвили во время торжественной церемонии после поздравлений перешла на резкую критику правительства. По ее словам, грузинским властям стоит больше уделять силы и времени для создания разумной политики с международными партнерами.

Об этом сообщает Новости — Грузия.

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Критика Президента Грузии

"Непонятно и обидно для нашего народа, когда власть не думает о чести и достоинстве своих граждан. Кто думает, что Россия вернет нам территории в обмен на наши уступки, тот ничему не научился нашей истории", — сказала Саломе Зурабишвили.

Также она заявила, что властям Грузии следует приложить больше усилий, чтобы создать разумную политику с международными партнерами. Она подчеркнула, что следует использовать исторический момент для вступления страны в ЕС.

Президент Грузии отметила, что политика Грузии стала "непонятной". А постоянные заявления и действия отделяют его от Европы и "ведут страну к изоляции".

Кроме этого, она упомянула о разрешении прямого авиасообщения между Грузией и Российской Федерацией.

"Непонятно и обидно, когда сегодня мы считаем, сколько миллионов принесет нам "подарок" полетов с Россией. Наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов?" — заявила Саломе Зурабишвили.

Также отмечается, что выступление президента Грузии несколько раз прерывали сетованиями.

Напомним, что основатель базирующейся в Грузии национальной авиакомпании Georgian Airways принял решение запретить президенту страны Саломе Зурабишвили пользоваться услугами компании. Это произошло после того, как Зурабишвили заявила о своем намерении бойкотировать авиакомпанию из-за возобновления полетов в Россию.

Дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова была замечена в Грузии в одной из люксовых гостиниц. Отмечается, что Екатерина Винокурова, так зовут девушку, приехала туда на свадьбу к брату своего мужа. Возле отеля произошли столкновения — люди вышли на протест из-за приезда россиян в город.