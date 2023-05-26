Зурабішвілі заявила, що гідність Грузії "продана" за 200 чи 300 мільйонів

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Фото: sova.news

Сьогодні, 26 травня, День незалежності Грузії. Президентка Саломе Зурабішвілі під час урочистої церемонії після привітань перейшла на різку критику уряду. За її словами грузинській владі варто більше приділяти сили та часу для створення розумної політики з міжнародними партнерами.

Про це повідомляє Новини — Грузія.

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Критика Президентки Грузії

"Незрозуміло та образливо для нашого народу, коли влада не думає про честь та гідність своїх громадян. Хто думає, що Росія поверне нам території в обмін на наші поступки, той нічому не навчився з нашої історії", — сказала Саломе Зурабішвілі.

Також вона заявила, що владі Грузії варто докласти більше зусиль аби створити розумну політику з міжнародними партнерами. Вона наголосила, що потрібно використати історичний момент для вступу країни в ЄС.

Президентка Грузії зазначила, що політика Грузії стала "незрозумілою". А постійні заяви та дії відділяють її від Європи та "ведуть країну до ізоляції".

Крім цього вона згадала про дозвіл прямого авіасполучення між Грузією та Російською Федерацією.

"Незрозуміло та образливо, коли сьогодні ми рахуємо, скільки мільйонів принесе нам "подарунок" польотів з Росією. Наша гідність продана за 200 чи 300 мільйонів?" — заявила Саломе Зурабішвілі.

Також зазначається, що виступ Президентки Грузії кілька разів переривали наріканнями.

Нагадаємо, що засновник національної авіакомпанії Georgian Airways, що базується в Грузії, прийняв рішення заборонити президентці країни Саломі Зурабішвілі користуватися послугами компанії. Це сталося після того, як Зурабішвілі заявила про свій намір бойкотувати авіакомпанію через поновлення польотів до Росії.

Доньку міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова помітили в Грузії в одному з люксових готелей. Зазначається, що Катерина Винокурова, так звати дівчину, приїхала туди на весілля до брата свого чоловіка. Біля готелю стались сутички — люди вийшли на протест через приїзд росіян до міста.