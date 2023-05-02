800 тисяч мирних жителів можуть покинути Судан через бойові дії
Заступник голови ООН у справах біженців Рауф Мазу заявив, що близько 800 тисяч мирних жителів можуть покинути Судан через бойові дії. Приблизно 73 тисячі людей уже залишили країну.
Про це повідомляє Reuters.
Що відомо
Мазу заявив, що його агентство планувало переміщення 815 тисяч осіб, серед яких 580 тисяч — суданські та іноземні біженці, які перебувають у країні. За його словами, близько 73 тисяч людей уже залишили Судан.
Від часу розпалу збройного конфлікту в країні, 15 квітня, було вбито сотні людей та тисячі поранено за 16 днів.
У неділю, 30 квітня, було укладено угоду між обома сторонами про продовження порушеного перемир'я на 72 години. Представники ООН повідомили, що допоможуть провести переговори про перемир'я в Саудівській Аравії.
За даними міністерства охорони здоров'я Судану, щонайменше 528 людей загинули та 4599 — отримали пошкодження. В ООН повідомили про таку ж кількість загиблих, але вважають, що реальні цифри набагато вищі.
Нагадаємо, що колишній прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдок попередив, що конфлікт у його країні може стати гіршим, ніж у Сирії та Лівії. За його словами, бої між регулярною армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF) стануть "кошмаром для світу", якщо вони триватимуть.
Також ми повідомляли, що в аеропорту біля столиці Судану заколотники із Сил оперативної підтримки обстріляли евакуаційний літак, що прибув з Туреччини. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.