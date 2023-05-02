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800 тисяч мирних жителів можуть покинути Судан через бойові дії

2 травня 2023 04:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
800 тисяч мирних жителів можуть покинути Судан через бойові дії
Американські громадяни прибувають для евакуації з порту через сутички в Судані. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступник голови ООН у справах біженців Рауф Мазу заявив, що близько 800 тисяч мирних жителів можуть покинути Судан через бойові дії. Приблизно 73 тисячі людей уже залишили країну.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо

Мазу заявив, що його агентство планувало переміщення 815 тисяч осіб, серед яких 580 тисяч — суданські та іноземні біженці, які перебувають у країні. За його словами, близько 73 тисяч людей уже залишили Судан.

Від часу розпалу збройного конфлікту в країні, 15 квітня, було вбито сотні людей та тисячі поранено за 16 днів. 

У неділю, 30 квітня, було укладено угоду між обома сторонами про продовження порушеного перемир'я на 72 години. Представники ООН повідомили, що допоможуть провести переговори про перемир'я в Саудівській Аравії.

За даними міністерства охорони здоров'я Судану, щонайменше 528 людей загинули та 4599 — отримали пошкодження. В ООН повідомили про таку ж кількість загиблих, але вважають, що реальні цифри набагато вищі.

Нагадаємо, що колишній прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдок попередив, що конфлікт у його країні може стати гіршим, ніж у Сирії та Лівії. За його словами, бої між регулярною армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF) стануть "кошмаром для світу", якщо вони триватимуть.

Також ми повідомляли, що в аеропорту біля столиці Судану заколотники із Сил оперативної підтримки обстріляли евакуаційний літак, що прибув з Туреччини. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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