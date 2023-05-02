Американские граждане прибывают для эвакуации из порта из-за столкновений в Судане. Фото: Reuters

Заместитель председателя ООН по делам беженцев Рауф Мазу заявил, что около 800 тысяч мирных жителей могут покинуть Судан из-за боевых действий. Около 73 тысяч человек уже покинули страну.

Об этом сообщает Reuters.

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Мазу заявил, что его агентство планировало перемещение 815 тысяч человек, среди которых 580 тысяч — находящиеся в стране суданские и иностранные беженцы. По его словам, около 73 тысяч человек уже покинули Судан.

Со времени разгара вооруженного конфликта в стране, 15 апреля, были убиты сотни человек и тысячи ранены за 16 дней.

В воскресенье, 30 апреля, было заключено соглашение между обеими сторонами о продлении нарушенного перемирия на 72 часа. Представители ООН сообщили, что помогут провести переговоры о перемирии в Саудовской Аравии.

По данным министерства здравоохранения Судана, по меньшей мере 528 человек погибли и 4599 получили повреждения. В ООН сообщили о том же количестве погибших, но считают, что реальные цифры намного выше.

Напомним, что бывший премьер-министр Судана Абдалла Хамдок предупредил, что конфликт в его стране может оказаться хуже, чем в Сирии и Ливии. По его словам, бои между регулярной армией и военизированными Силами скорой поддержки (RSF) станут "кошмаром для мира", если они будут продолжаться.

Также мы сообщали, что в аэропорту возле столицы Судана мятежники из Сил оперативной поддержки обстреляли прибывший из Турции эвакуационный самолет. В результате инцидента никто не пострадал.