Американський сенатор розповів, чому російський літак збив безпілотник США

Марк Келлі

Американський сенатор, колишній пілот ВМС США та астронавт NASA Марк Келлі назвав збиття безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним море "нерозважливим" вчинком російських пілотів. Він заявив, що слід далі продовжувати польоти БпЛА у регіоні.

Про це повідомляє CNN.

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"Я не думаю, що росіяни повинні нас залякувати або стримувати від того, що ми вважаємо правильним", — сказав Келлі.

Він зазначив, що зовсім не здивований тим, що пілот рф зіткнувся з безпілотником після того, як кілька разів пролетів перед ним та скинув паливо.

За словами Келлі, пряме зіткнення, швидше за все, було випадковим. Він зазначив, що у нього був досвід спілкування з російськими пілотами і астронавтами.

"Я літав із російськими пілотами на задньому сидінні мого реактивного літака NASA протягом десятиліть. Я літав у космос з росіянами. Я не здивований цим. Я маю на увазі, я літав з російськими пілотами, знаєте, пілотами-винищувачами, які не вміли літати строєм, і я подивився відео зіткнення, і цілком очевидно, що сталося. Він втратив його з поля зору і врізався в нього. Він не зробив це навмисно. Але це було необачно", — вважає Келлі.

Нагадаємо, американський телеканал CBS створив відеореконструкцію інциденту з безпілотником США, який збив російський винищувач. Інцидент відбувся вчора, 14 березня, над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі.

Також ми писали, Данілов вважає, що інцидент над Чорним морем, під час якого російський винищувач намагався перехопити американський безпілотник, свідчить про те, що президент росії володимир путін прагне розширити "зону конфлікту".

Додамо, міністр оборони рф Сергій Шойгу висловив бажання нагородити льотчиків СУ-27, які збили американський розвідувальний дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем.