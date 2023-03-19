Американский сенатор рассказал, почему российский самолет сбил беспилотник США
Американский сенатор, бывший пилот ВМС США и астронавт NASA Марк Келли назвал сбитие беспилотника MQ-9 Reaper над Черным море "безрассудным" поступком российских пилотов. Он заявил, что следует продолжать полеты БпЛА в регионе.
Об этом сообщает CNN.
-
В Южной Африке приняли во внимание ордер на арест путина, куда он должен приехать на саммит
-
Возле Аляски зафиксировали мощное землетрясение: детали
-
Лучший левый защитник мира Зинченко получил плохой балл за игру с "Кристалл Пелас"
-
В Херсонской области оккупанты принудительно отбирают жилье у мирных украинцев, — Генштаб
-
В сети появилось видео, как российский истребитель пытался сбить украинский Bayraktar
-
В Генштабе рассказали об украинских ударах по оккупантам
-
Путин стремительно становится токсичным для мира и рф, — разведка Украины
-
Одесской области хватит мест для хранения нового урожая
-
Весна еще удивит: в каких областях Украины завтра будет невероятно тепло
-
В Британии мужчина обнаружил 400-летние фрески во время ремонта
Подробности
"Я не думаю, что россияне должны нас запугивать или сдерживать от того, что мы считаем правильным", — сказал Келли.
Он отметил, что совсем не удивлен тем, что пилот рф столкнулся с беспилотником после того, как несколько раз пролетел перед ним и сбросил топливо.
По словам Келли, прямое столкновение, скорее всего, было случайным. Он отметил, что у него был опыт общения с российскими пилотами и астронавтами.
"Я летал с российскими пилотами на заднем сиденье моего реактивного самолета NASA на протяжении десятилетий. Я летал в космос с россиянами. Я не удивлен этим. Я имею в виду, я летал с российскими пилотами, знаете, пилотами-истребителями, которые не умели летать, и я посмотрел видео столкновения, и совершенно очевидно, что произошло. Он потерял его из виду и врезался в него. Он не сделал это намеренно. Но это было опрометчиво", — считает Келли.
Напомним, американский телеканал CBS создал видеореконструкцию инцидента с беспилотником США, которого сбил российский истребитель. Инцидент произошел 14 марта над Черным морем в международном воздушном пространстве.
Также мы писали, что Данилов считает, что инцидент над Черным морем, во время которого российский истребитель пытался перехватить американский беспилотник, свидетельствует о том, что президент россии владимир путин стремится расширить "зону конфликта".
Добавим, министр обороны россии Сергей Шойгу выразил желание наградить летчиков СУ-27, которые сбили американский разведывательный дрон MQ-9 Reaper над Черным морем.