Американский сенатор рассказал, почему российский самолет сбил беспилотник США

Марк Келли

Американский сенатор, бывший пилот ВМС США и астронавт NASA Марк Келли назвал сбитие беспилотника MQ-9 Reaper над Черным море "безрассудным" поступком российских пилотов. Он заявил, что следует продолжать полеты БпЛА в регионе.

Об этом сообщает CNN.

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"Я не думаю, что россияне должны нас запугивать или сдерживать от того, что мы считаем правильным", — сказал Келли.

Он отметил, что совсем не удивлен тем, что пилот рф столкнулся с беспилотником после того, как несколько раз пролетел перед ним и сбросил топливо.

По словам Келли, прямое столкновение, скорее всего, было случайным. Он отметил, что у него был опыт общения с российскими пилотами и астронавтами.

"Я летал с российскими пилотами на заднем сиденье моего реактивного самолета NASA на протяжении десятилетий. Я летал в космос с россиянами. Я не удивлен этим. Я имею в виду, я летал с российскими пилотами, знаете, пилотами-истребителями, которые не умели летать, и я посмотрел видео столкновения, и совершенно очевидно, что произошло. Он потерял его из виду и врезался в него. Он не сделал это намеренно. Но это было опрометчиво", — считает Келли.

Напомним, американский телеканал CBS создал видеореконструкцию инцидента с беспилотником США, которого сбил российский истребитель. Инцидент произошел 14 марта над Черным морем в международном воздушном пространстве.

Также мы писали, что Данилов считает, что инцидент над Черным морем, во время которого российский истребитель пытался перехватить американский беспилотник, свидетельствует о том, что президент россии владимир путин стремится расширить "зону конфликта".

Добавим, министр обороны россии Сергей Шойгу выразил желание наградить летчиков СУ-27, которые сбили американский разведывательный дрон MQ-9 Reaper над Черным морем.