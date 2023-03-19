Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Американский сенатор рассказал, почему российский самолет сбил беспилотник США arrow

Американский сенатор рассказал, почему российский самолет сбил беспилотник США

19 марта 2023 18:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Марк Келли
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Американский сенатор, бывший пилот ВМС США и астронавт NASA Марк Келли назвал сбитие беспилотника MQ-9 Reaper над Черным море "безрассудным" поступком российских пилотов. Он заявил, что следует продолжать полеты БпЛА в регионе.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Подробности

"Я не думаю, что россияне должны нас запугивать или сдерживать от того, что мы считаем правильным", — сказал Келли.

Он отметил, что совсем не удивлен тем, что пилот рф столкнулся с беспилотником после того, как несколько раз пролетел перед ним и сбросил топливо.

По словам Келли, прямое столкновение, скорее всего, было случайным. Он отметил, что у него был опыт общения с российскими пилотами и астронавтами.

"Я летал с российскими пилотами на заднем сиденье моего реактивного самолета NASA на протяжении десятилетий. Я летал в космос с россиянами. Я не удивлен этим. Я имею в виду, я летал с российскими пилотами, знаете, пилотами-истребителями, которые не умели летать, и я посмотрел видео столкновения, и совершенно очевидно, что произошло. Он потерял его из виду и врезался в него. Он не сделал это намеренно. Но это было опрометчиво", — считает Келли.

Напомним, американский телеканал CBS создал видеореконструкцию инцидента с беспилотником США, которого сбил российский истребитель. Инцидент произошел 14 марта над Черным морем в международном воздушном пространстве.

Также мы писали, что Данилов считает, что инцидент над Черным морем, во время которого российский истребитель пытался перехватить американский беспилотник, свидетельствует о том, что президент россии владимир путин стремится расширить "зону конфликта".

Добавим, министр обороны россии Сергей Шойгу выразил желание наградить летчиков СУ-27, которые сбили американский разведывательный дрон MQ-9 Reaper над Черным морем.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

19:40 30 судов заблокированы в портах Николаевской области

19:32 В Южной Африке приняли во внимание ордер на арест путина, куда он должен приехать на саммит

19:28Возле Аляски зафиксировали мощное землетрясение: детали

19:10 Лучший левый защитник мира Зинченко получил плохой балл за игру с "Кристалл Пелас"

19:09 В Херсонской области оккупанты принудительно отбирают жилье у мирных украинцев, — Генштаб

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:59 В сети появилось видео, как российский истребитель пытался сбить украинский Bayraktar

18:53 В Генштабе рассказали об украинских ударах по оккупантам

18:44 Путин стремительно становится токсичным для мира и рф, — разведка Украины

18:30 Одесской области хватит мест для хранения нового урожая

18:20 Весна еще удивит: в каких областях Украины завтра будет невероятно тепло

Новина з відео

18:59 В сети появилось видео, как российский истребитель пытался сбить украинский Bayraktar

Новина з відео

14:21 Андрющенко показал, как выглядит проспект Мариуполя, по которому ездил путин

Новина з відео

13:25 Сначала сбил собаку, а потом хотел её убить: известно имя злоумышленника

Новина з відео

10:02 После поездки на оккупированные территории путин посетил "командный пункт" военных, — СМИ

Новина з відео

10:01 Враг вывел в Черное море ракетоносители: есть угроза ракетных ударов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

07:54 Российские СМИ утверждают, что путин посетил оккупированный Мариуполь

Новина з відео

07:10 Днепр-1 снова лидер, фиаско Динамо против Зари, ничьи Львова, Кривбасса и Ворсклы и Металлиста 1925

Новина з відео

07:04 Именины Елены 19 марта: самые теплые поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з відео

06:15 Виталий Миколенко помог "Эвертону" сыграть вничью с "Челси"

Новина з відео

00:01 ​​Во Львове местный и переселенки подрались из-за русского языка

18:00На Ближнем Востоке грядут перемены — какова роль Израиля и в чем выгода россии

Эксклюзив

12:30В Буче масштабно восстанавливают улицу, где ВСУ накрыли огромную российскую колонну: фоторепортаж

12:00Почему в мире появляется все больше вспышек вирусов — анализ вирусолога

Новина з фото

20:45 Джонни Депп и Эмбер Херд "отдыхают": история громкого развода Пола Маккартни

Эксклюзив

19:00Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Новина з фото

14:35Строгий дресс-код и нехватка финансирования: сопродюсер украинского фильма о закулисье "Оскар-2023"

Эксклюзив

11:10Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

Новина з фото

22:16 От артистов кабаре до олимпийских чемпионов: эти звезды сменили пол и стали известными женщинами

Актуальное по теме

None 19 Март 18:24

30 судов заблокированы в портах Николаевской области

None 19 Март 19:32

В Южной Африке приняли во внимание ордер на арест путина, куда он должен приехать на саммит

None 19 Март 19:33

Возле Аляски зафиксировали мощное землетрясение: детали

None 19 Март 19:22

Лучший левый защитник мира Зинченко получил плохой балл за игру с "Кристалл Пелас"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB