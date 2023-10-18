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Атака на лікарню в Секторі Гази: в низці країн почалися протести

18 жовтня 2023 04:41
оновлено: 04:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Атака на лікарню в Секторі Гази: в низці країн почалися протести
Пропалестинські демонстранти під час протесту в Стамбулі після вибуху в лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В ніч на 18 жовтня люди в багатьох країнах світу вийшли на протести в знак підтримки палестинців. Ці події відбуваються у відповідь на удар по лікарні в Секторі Гази, що призвело до сотень загиблих.

Про це повідомляє Al Jazeera.

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Протести після вибуху в лікарні в Секторі Гази

"Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Близького Сходу та Північної Африки у вівторок, щоб продемонструвати своє обурення після смертоносної ізраїльської повітряної атаки на лікарню Аль-Ахлі аль-Арабі в Газі", — йдеться в повідомленні.

Протести в Іраку після атаки на лікарню в Секторі Гази
Протести в Іраку після атаки на лікарню в Секторі Гази. Фото: Reuters

Зазначається, що люди протестують в Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані, Іраку та навіть  таких містах Західного берега, як Рамалла. Ці події є відповіддю на вибух у лікарні, що став "найбільшим смертоносним нападом" від початку конфлікту 7 жовтня.

Протести в Ірані після атаки на лікарню в Секторі Гази
Протести в Ірані після атаки на лікарню в Секторі Гази. Фото: EPA

Демонстрації тривають у Тегерані, де протестувальники вирушили до посольства Франції, де скандували проти насильства. В Авкарі, що в Лівані, демонстранти розмахували палестинськими прапорами біля посольства США. У Стамбулі протестувальники намагалися увійти до консульства Ізраїлю, але їх розігнала турецька поліція.

Протести в Тунісі після атаки на лікарню в Секторі Гази
Протести в Тунісі після атаки на лікарню в Секторі Гази. Фото: Reuters

Нагадаємо, що вчора, 17 жовтня, у Газі пролунав вибух у лікарні, внаслідок чого відомо про 500 загиблих. У ЦАХАЛ відповіли, через що це сталося. 

Пізніше з'явилась інформація про 800 жертв внаслідок удару по лікарні. Про це повідомило видання Al Arabiya.

Додамо, що в мережі поширюють кадри з моментом вибуху в лікарні Аль-Ахлі Араб в Секторі Гази.

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