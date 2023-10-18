Атака на лікарню в Секторі Гази: в низці країн почалися протести

Пропалестинські демонстранти під час протесту в Стамбулі після вибуху в лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази. Фото: REUTERS

В ніч на 18 жовтня люди в багатьох країнах світу вийшли на протести в знак підтримки палестинців. Ці події відбуваються у відповідь на удар по лікарні в Секторі Гази, що призвело до сотень загиблих.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Читайте також:

Протести після вибуху в лікарні в Секторі Гази

"Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Близького Сходу та Північної Африки у вівторок, щоб продемонструвати своє обурення після смертоносної ізраїльської повітряної атаки на лікарню Аль-Ахлі аль-Арабі в Газі", — йдеться в повідомленні.

Протести в Іраку після атаки на лікарню в Секторі Гази. Фото: Reuters

🇮🇱🇯🇴 MASSIVE PROTEST in Jordan after the bombing of the Gaza Hospital! pic.twitter.com/qtY4Fw94L8 — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 17, 2023

Зазначається, що люди протестують в Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані, Іраку та навіть таких містах Західного берега, як Рамалла. Ці події є відповіддю на вибух у лікарні, що став "найбільшим смертоносним нападом" від початку конфлікту 7 жовтня.

Протести в Ірані після атаки на лікарню в Секторі Гази. Фото: EPA

Hundreds flock towards the #US embassy in #Beirut #now to protest against the American support to #Israel and its crimes. pic.twitter.com/r5i7flfAfc — Quds News Network (@QudsNen) October 17, 2023

Демонстрації тривають у Тегерані, де протестувальники вирушили до посольства Франції, де скандували проти насильства. В Авкарі, що в Лівані, демонстранти розмахували палестинськими прапорами біля посольства США. У Стамбулі протестувальники намагалися увійти до консульства Ізраїлю, але їх розігнала турецька поліція.

Протести в Тунісі після атаки на лікарню в Секторі Гази. Фото: Reuters

Нагадаємо, що вчора, 17 жовтня, у Газі пролунав вибух у лікарні, внаслідок чого відомо про 500 загиблих. У ЦАХАЛ відповіли, через що це сталося.

Пізніше з'явилась інформація про 800 жертв внаслідок удару по лікарні. Про це повідомило видання Al Arabiya.

Додамо, що в мережі поширюють кадри з моментом вибуху в лікарні Аль-Ахлі Араб в Секторі Гази.