Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Атака на больницу в Секторе Газа: в ряде стран начались протесты arrow

Атака на больницу в Секторе Газа: в ряде стран начались протесты

18 октября 2023 04:23
обновлено: 04:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Атака на больницу в Секторе Газа: в ряде стран начались протесты
Пропалестинские демонстранты во время протеста в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В ночь на 18 октября люди во многих странах мира вышли на протесты в знак поддержки палестинцев. Эти события происходят в ответ на удар по больнице в Секторе Газа, что привело к сотням погибших.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Читайте также:

Протесты после взрыва в больнице в Секторе Газа

"Тысячи протестующих вышли на улицы Ближнего Востока и Северной Африки во вторник, чтобы продемонстрировать свое возмущение после смертоносной израильской воздушной атаки на больницу Аль-Ахли аль-Араби в Газе", — говорится в сообщении.

Протесты в Ираке после атаки на больницу в Секторе Газа
Протесты в Ираке после атаки на больницу в Секторе Газа. Фото: Reuters

Отмечается, что люди протестуют в Иордании, Турции, Ливане, Иране, Ираке и даже в таких городах Западного берега, как Рамалла. Эти события являются ответом на взрыв в больнице, ставший "самым большим смертоносным нападением" с начала конфликта 7 октября.

Протесты в Иране после атаки на больницу в Секторе Газа
Протесты в Иране после атаки на больницу в Секторе Газа. Фото: EPA

Демонстрации проходят в Тегеране, где протестующие отправились в посольство Франции, где скандировали против насилия. В Авкаре в Ливане демонстранты размахивали палестинскими флагами у посольства США. В Стамбуле протестующие пытались войти в консульство Израиля, но их разогнала турецкая полиция.

Протесты в Тунисе После атаки на больницу в Секторе Газы
Протесты в Тунисе после атаки на больницу в секторе Газа. Фото: Reuters

Напомним, что вчера, 17 октября, в Газе раздался взрыв в больнице, в результате чего известно о 500 погибших. В ЦАХАЛ ответили, из-за чего это произошло.

Позже появилась информация о 800 жертвах в результате удара по больнице. Об этом сообщило издание Al Arabiya.

Добавим, что в сети распространяют кадры с моментом взрыва в больнице Аль-Ахли Араб в Секторе Газы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме