Атака на больницу в Секторе Газа: в ряде стран начались протесты
В ночь на 18 октября люди во многих странах мира вышли на протесты в знак поддержки палестинцев. Эти события происходят в ответ на удар по больнице в Секторе Газа, что привело к сотням погибших.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Протесты после взрыва в больнице в Секторе Газа
"Тысячи протестующих вышли на улицы Ближнего Востока и Северной Африки во вторник, чтобы продемонстрировать свое возмущение после смертоносной израильской воздушной атаки на больницу Аль-Ахли аль-Араби в Газе", — говорится в сообщении.
🇮🇱🇯🇴 MASSIVE PROTEST в Jordan после бомбардировки в Hospital Gaza! pic.twitter.com/qtY4Fw94L8— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) октябрь 17, 2023
Отмечается, что люди протестуют в Иордании, Турции, Ливане, Иране, Ираке и даже в таких городах Западного берега, как Рамалла. Эти события являются ответом на взрыв в больнице, ставший "самым большим смертоносным нападением" с начала конфликта 7 октября.
Hundreds flock towards #US embassy in #Beirut #now to protest proti American support до #Israel і його crimes. pic.twitter.com/r5i7flfAfc— Quds News Network (@QudsNen) October 17, 2023
Демонстрации проходят в Тегеране, где протестующие отправились в посольство Франции, где скандировали против насилия. В Авкаре в Ливане демонстранты размахивали палестинскими флагами у посольства США. В Стамбуле протестующие пытались войти в консульство Израиля, но их разогнала турецкая полиция.
Напомним, что вчера, 17 октября, в Газе раздался взрыв в больнице, в результате чего известно о 500 погибших. В ЦАХАЛ ответили, из-за чего это произошло.
Позже появилась информация о 800 жертвах в результате удара по больнице. Об этом сообщило издание Al Arabiya.
Добавим, что в сети распространяют кадры с моментом взрыва в больнице Аль-Ахли Араб в Секторе Газы.
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