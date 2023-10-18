Атака на больницу в Секторе Газа: в ряде стран начались протесты

Пропалестинские демонстранты во время протеста в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Фото: REUTERS

В ночь на 18 октября люди во многих странах мира вышли на протесты в знак поддержки палестинцев. Эти события происходят в ответ на удар по больнице в Секторе Газа, что привело к сотням погибших.

Об этом сообщает Al Jazeera.

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Протесты после взрыва в больнице в Секторе Газа

"Тысячи протестующих вышли на улицы Ближнего Востока и Северной Африки во вторник, чтобы продемонстрировать свое возмущение после смертоносной израильской воздушной атаки на больницу Аль-Ахли аль-Араби в Газе", — говорится в сообщении.

Протесты в Ираке после атаки на больницу в Секторе Газа. Фото: Reuters

🇮🇱🇯🇴 MASSIVE PROTEST в Jordan после бомбардировки в Hospital Gaza! pic.twitter.com/qtY4Fw94L8 — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) октябрь 17, 2023

Отмечается, что люди протестуют в Иордании, Турции, Ливане, Иране, Ираке и даже в таких городах Западного берега, как Рамалла. Эти события являются ответом на взрыв в больнице, ставший "самым большим смертоносным нападением" с начала конфликта 7 октября.

Протесты в Иране после атаки на больницу в Секторе Газа. Фото: EPA

Демонстрации проходят в Тегеране, где протестующие отправились в посольство Франции, где скандировали против насилия. В Авкаре в Ливане демонстранты размахивали палестинскими флагами у посольства США. В Стамбуле протестующие пытались войти в консульство Израиля, но их разогнала турецкая полиция.

Протесты в Тунисе после атаки на больницу в секторе Газа. Фото: Reuters

Напомним, что вчера, 17 октября, в Газе раздался взрыв в больнице, в результате чего известно о 500 погибших. В ЦАХАЛ ответили, из-за чего это произошло.

Позже появилась информация о 800 жертвах в результате удара по больнице. Об этом сообщило издание Al Arabiya.

Добавим, что в сети распространяют кадры с моментом взрыва в больнице Аль-Ахли Араб в Секторе Газы.