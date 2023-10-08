Байден наказав надіслати Ізраїлю "додаткову підтримку"

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден наказав "додатково підтримати" Ізраїль, який потерпає від "терористичного нападу ХАМАС". Водночас, про яку саме допомогу йдеться, у Білому домі не вказали.

Про це пише місцеве ізраїльське видання Times of Israel.

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Повідомляється, що у заяві Білого дому наголошується те, що Сполучені Штати поінформовані про ситуацію та надалі "залишатимуться в тісному контакті з ізраїльськими партнерами".

Також американські чиновники наголосили на тому, що нададуть додаткову допомогу Ізраїлю. Однак, деталей щодо неї не розкривали.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, вранці, 7 жовтня військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю. Своєю чергою, Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Станом на обід 7 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі становила 100 осіб.

Бойовики ХАМАСу нещадно обстрілювали Тель-Авів. Вони також атакували прилеглі райони міста. За попередньою інформацією, є влучання.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізраїлі могла загинути українка. За його словами, в країні також зникли два громадяни.

У неділю, 8 жовтня, Ізраїль офіційно оголосив про стан війни у країні.