Байден приказал отправить Израилю "дополнительную поддержку"

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден приказал "дополнительно поддержать" Израиль, который страдает от "террористического нападения ХАМАС". В то же время, о какой помощи идет речь, в Белом доме не указали.

Об этом пишет местное израильское издание Times of Israel.

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Сообщается, что в заявлении Белого дома подчеркивается, что Соединенные Штаты проинформированы о ситуации и в дальнейшем "будут оставаться в тесном контакте с израильскими партнерами".

Также американские чиновники отметили, что окажут дополнительную помощь Израилю. Однако деталей по ней не раскрывали.

Война в Израиле

Напомним, утром, 7 октября военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь, Израиль объявил о состоянии готовности к войне.

По состоянию на обед 7 октября количество погибших в Израиле составило 100 человек.

Боевики ХАМАСа беспощадно обстреливали Тель-Авив. Они также атаковали близлежащие районы города. По предварительной информации, есть попадания.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Израиле могла погибнуть украинка. По его словам, в стране также исчезли два гражданина.

В воскресенье, 8 октября, Израиль официально объявил о состоянии войны в стране.