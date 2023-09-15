Військові ПВК "Вагнер". Фото: Беларускі Гаюн"

Велика Британія внесла "ПВК Вагнера" до переліку терористичних організацій. Раніше російський диктатор публічно визнавав фінансування "вагнерівців" з бюджету РФ.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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У п'ятницю, 15 вересня, Велика Британія визнала "вагнерівців" терористичною організацією. Відтак Лондон вважатиме приналежність до "ПВК Вагнера" або активну підтримку її діяльності кримінальним порушенням і за це грозитиме покарання у вигляді 14 років за ґратами.

Єрмак нагадав, що російський диктатор Володимир Путін публічно визнавав фінансування "вагнерівців" з бюджету РФ. Своєю чергою міністр внутрішніх справ Британії Суелла Браверман назвала "ПВК Вагнера" "військовим інструментом Путіна", і заявляла, що компанія пов’язана з "насильством, руйнуваннями і варварськими вбивствами".

Нагадаємо, що у травні Велика Британія планувала офіційно внести до списку терористичних організацій приватну військову компанію "Вагнер". Це робиться з метою посилити тиск на Росію.

Раніше це вже зробили декілька країн, зокрема Франція, Литва та США.