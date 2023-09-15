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Британия признала "вагнеровцев" террористической организацией

15 сентября 2023 15:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Британия признала "вагнеровцев" террористической организацией
Военные ЧВК "Вагнер". Фото: Белорусский Гаюн"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Великобритания внесла "ЧВК Вагнера" в список террористических организаций. Ранее российский диктатор публично признавал финансирование "вагнеровцев" из бюджета РФ.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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В пятницу, 15 сентября, Великобритания признала "вагнеровцев" террористической организацией. Следовательно, Лондон будет считать принадлежность к "ЧВК Вагнера" или активную поддержку ее деятельности уголовным нарушением и за это будет грозить наказание в виде 14 лет за решеткой.

Ермак напомнил, что российский диктатор Владимир Путин публично признавал финансирование "вагнеровцев" из бюджета РФ. В свою очередь министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман назвала "ЧВК Вагнера" "военным инструментом Путина", и заявляла, что компания связана с "насилием, разрушениями и варварскими убийствами".

Напомним, что в мае Великобритания планировала официально внести в список террористических организаций частную военную компанию "Вагнер". Это делается с целью усилить давление на Россию.

Ранее это уже сделали несколько стран, включая Францию, Литву и США.

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