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Чи можна заводити далматина — що слід знати про цю породу собак

4 грудня 2023 21:01
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Порода Далматин — опис, характер, харчування і догляд за шерстю
Пес породи Далматин вдома. Фото: Pinterest
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Певно собак породи Далматин можна рідко зустріти в сім’ї, але якщо ви хочете завести собі цю тварину, варто знати про її індивідуальні особливості. Зокрема, потрібно розуміти характер, спосіб і тип харчування, а також догляд за шерстю далматинів.

Новини.LIVE розповідає детальніше про собаку породи Далматин.

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Що відомо про далматинів

Ця порода собак має унікальну шерсть з плямами, яка є короткою, блискучою і гладкою. Контур далматинів є квадратним, що вказує на те, що вони є чудово збалансованими, сильними і мускулистими собаками. Також вони є гарними партнерами, особливо, для активних родин.

Несколько собак породы Далматин
Декілька собак породи Далматин. Фото: Pinterest

Який у далматинів характер

Цей собака є досить доброзичливим і товариським, але якщо вони не займаються достатньою кількістю фізичних вправ, вони можуть стати надто активними. Ця порода завжди хоче всім догодити і любить бути в компанії.

Але їхня витривалість і сила інколи може стати на заваді у вихованні господарями. Зазвичай далматини починають заспокоюватися у віці двох років, але частіше — пізніше.

Як годувати далматинів

Дієта цієї породи собак повинна мати відповідним баланс, який включає у себе достатню кількість поживних компонентів і регулярне вживання прісної води. Дуже важливо постійно контролювати стан тіла, щоб перевірити, чи має ваш собака ідеальну форму, як раніше.

До того ж, не варто забувати годувати далматина принаймні двічі на день відповідно до рекомендації щодо їжі, яка для нього призначена.

Кормление собаки породы Далматин
Годування собаки породи Далматин. Фото: Pinterest

Як доглядати за шерстю далматинів

Далматин має коротку жорстку шерсть, тому її не важко стригти і не треба ретельно доглядати. Один раз на тиждень використовуйте спеціальну рукавицю для догляду за шерстю, щоб позбутися загиблих волосин. Вкінці візьміть м’яку тканину і протріть шерсть, щоб зробити її блискучою.

Нагадаємо, ми писали про те, що варто знати про індивідуальні особливості бішон фрізе. 

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