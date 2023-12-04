Порода Далматин — описание, характер, питание и уход за шерстью

Пес породы Далматин дома. Фото: Pinterest

Наверняка собак породы Далматин можно редко встретить в семье, но если вы хотите завести себе это животное, стоит знать о его индивидуальных особенностях. В частности, нужно понимать характер, способ и тип питания, а также уход за шерстью далматинов.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о собаке породы Далматин.

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Что известно о далматинах

Эта порода собак имеет уникальную шерсть с пятнами, которая является короткой, блестящей и гладкой. Контур далматинов является квадратным, что указывает на то, что они прекрасно сбалансированые, сильные и мускулистые собаки. Также они являются хорошими партнерами, особенно, для активных семей.

Несколько собак породы Далматин. Фото: Pinterest

Какой у далматинов характер

Эта собака достаточно дружелюбна и общительна, но если они не занимаются достаточным количеством физических упражнений, они могут стать слишком активными. Эта порода всегда хочет всем угодить и любит быть в компании.

Но их выносливость и сила иногда может помешать воспитанию хозяевами. Обычно далматины начинают успокаиваться в возрасте двух лет, но чаще — позже.

Как кормить далматинов

Диета этой породы собак должна иметь соответствующий баланс, который включает в себя достаточное количество питательных компонентов и регулярное употребление пресной воды. Очень важно постоянно контролировать состояние тела, чтобы проверить, имеет ли ваша собака идеальную форму, как раньше.

К тому же, не стоит забывать кормить далматина, по крайней мере, дважды в день в соответствии с рекомендацией по еде, которая для него предназначена.

Кормление собаки породы Далматин. Фото: Pinterest

Как ухаживать за шерстью далматинов

Далматин имеет короткую жесткую шерсть, поэтому ее не трудно стричь и не нужно тщательно ухаживать. Один раз в неделю используйте специальную рукавицу для ухода за шерстью, чтобы избавиться от погибших волос. В конце возьмите мягкую ткань и протрите шерсть, чтобы сделать ее блестящей.

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