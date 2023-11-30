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Маленький собака зі складним характером — особливості мопсів

30 листопада 2023 21:33
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Порода Мопс — характер, дресирування і догляд за шерстю
Мопс, який лежить на дивані. Фото: Freepik
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Собака породи Мопс має не тільки переваги, а й певні недоліки, тому перш, ніж заводити собі цю тварину вдома, варто знати, які в неї особливості. Ми розповідаємо про характер, дресирування і догляд за шерстю цієї породи собак.

Новини.LIVE описує індивідуальні особливості мопсів.

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Характер мопсів

Попри маленький розмір цього собаки, він є досить розумним і незалежним. Втім, з членами своєї сім’ї вони можуть дуже ніжними і потребують взаємності. Не дивлячись на те, що мопси дуже часто мають зайві кілограми, вони дуже люблять прогулянки.

Хоча, що стосується дресирування і фізичних навантажень, то сприймають вони це не дуже добре. Ще їх тренувати дуже важко через складний характер. Ця порода дуже прив’язується до своєї родини і досить важко переносить довге розлучення з ними.

Мопс, лежащий на полу
Мопс, який лежить на підлозі. Фото: Pinterest

Завдяки невеликим розмірам мопси дуже легко пристосовуються до різних умов життя, з ними дуже легко подорожувати і жити у маленькій квартирі. Цей собака гарно поводить себе по відношенню до інших домашніх улюбленців і любить проводити час із дітьми. 

Дресирування мопсів

Попри те, що ця порода є дуже розумною, дресирувати її вкрай важко. Через те, що мопси є більш декоративною породою, їх взагалі можна не сильно тренувати. Варто приділяти багато уваги характеру цього собаки, щоб він не став розпещеним.

Якщо мопс щось зробив, дуже важливо не просто накричати на нього, але коли він захоче гратися, не давати йому улюблену іграшку, нагадуючи, що він покараний. Але варто не перегинати палицю, особливо, що стосується прийомів їжі.

Мопс, который смотрит на еду
Мопс, який дивиться на їжу. Фото: Pinterest

Догляд за шерстю мопсів

Вичісувати шерсть цієї породи собак варто один раз на тиждень, але під час линяння — не менше двох разів на тиждень, а можливо навіть частіше. Вуха потрібно чистити двічі або тричі на тиждень, а ось очі — щодня. Кігті варто підрізати тричі на місяць.

Що стосується купання, то робити це потрібно один або два рази на тиждень, а якщо мопс спить з вами, то купати треба частіше.

Нагадаємо, ми писали про те, що варто знати про маленьку породу собак Йоркширський тер’єр.

Раніше ми розповідали про те, чи агресивними насправді є добермани. 

Також ми повідомляли про те, що потрібно знати про індивідуальні особливості боксерів.

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