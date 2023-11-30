Порода Мопс — характер, дресирування і догляд за шерстю

Мопс, який лежить на дивані. Фото: Freepik

Собака породи Мопс має не тільки переваги, а й певні недоліки, тому перш, ніж заводити собі цю тварину вдома, варто знати, які в неї особливості. Ми розповідаємо про характер, дресирування і догляд за шерстю цієї породи собак.

Новини.LIVE описує індивідуальні особливості мопсів.

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Характер мопсів

Попри маленький розмір цього собаки, він є досить розумним і незалежним. Втім, з членами своєї сім’ї вони можуть дуже ніжними і потребують взаємності. Не дивлячись на те, що мопси дуже часто мають зайві кілограми, вони дуже люблять прогулянки.

Хоча, що стосується дресирування і фізичних навантажень, то сприймають вони це не дуже добре. Ще їх тренувати дуже важко через складний характер. Ця порода дуже прив’язується до своєї родини і досить важко переносить довге розлучення з ними.

Мопс, який лежить на підлозі. Фото: Pinterest

Завдяки невеликим розмірам мопси дуже легко пристосовуються до різних умов життя, з ними дуже легко подорожувати і жити у маленькій квартирі. Цей собака гарно поводить себе по відношенню до інших домашніх улюбленців і любить проводити час із дітьми.

Дресирування мопсів

Попри те, що ця порода є дуже розумною, дресирувати її вкрай важко. Через те, що мопси є більш декоративною породою, їх взагалі можна не сильно тренувати. Варто приділяти багато уваги характеру цього собаки, щоб він не став розпещеним.

Якщо мопс щось зробив, дуже важливо не просто накричати на нього, але коли він захоче гратися, не давати йому улюблену іграшку, нагадуючи, що він покараний. Але варто не перегинати палицю, особливо, що стосується прийомів їжі.

Мопс, який дивиться на їжу. Фото: Pinterest

Догляд за шерстю мопсів

Вичісувати шерсть цієї породи собак варто один раз на тиждень, але під час линяння — не менше двох разів на тиждень, а можливо навіть частіше. Вуха потрібно чистити двічі або тричі на тиждень, а ось очі — щодня. Кігті варто підрізати тричі на місяць.

Що стосується купання, то робити це потрібно один або два рази на тиждень, а якщо мопс спить з вами, то купати треба частіше.

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