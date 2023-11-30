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Маленькая собака со сложным характером — особенности мопсов

30 ноября 2023 21:33
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Порода Мопс — характер, дрессировка и уход за шерстью
Мопс, который лежит на диване. Фото: Freepik
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Собака породы Мопс имеет не только преимущества, но и определенные недостатки, поэтому прежде, чем заводить себе это животное дома, следует знать, какие у него особенности. Мы рассказываем о характере, дрессировке и уходе за шерстью этой породы собак.

Новини.LIVE описывает индивидуальные особенности мопсов.

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Характер мопсов

Несмотря на маленький размер этой собаки, она достаточно умна и независима. Впрочем, с членами своей семьи они могут быть очень нежными и нуждаются в взаимности. Не смотря на то, что мопсы очень часто имеют лишние килограммы, они очень любят прогулки.

Хотя, что касается дрессировки и физических нагрузок, то воспринимают они это не очень хорошо. Еще их тренировать очень тяжело из-за сложного характера. Эта порода очень привязывается к своей семье и довольно тяжело переносит долгую разлуку с ними.

Мопс, лежащий на полу
Мопс, лежащий на полу. Фото: Pinterest

Благодаря небольшим размерам мопсы очень легко приспосабливаются к разным условиям жизни, с ними очень легко путешествовать и жить в маленькой квартире. Эта собака хорошо ведет себя по отношению к другим домашним питомцам и любит проводить время с детьми.

Дрессировка мопсов

Несмотря на то, что эта порода очень умна, дрессировать ее крайне трудно. Так как мопсы являются более декоративной породой, их вообще можно не сильно тренировать. Следует уделять много внимания характеру этой собаки, чтобы она не стала избалованной.

Если мопс что-то сделал, очень важно не просто накричать на него, но когда он захочет играть, не давать ему любимую игрушку, напоминая, что он наказан. Но следует не перегибать палку, особенно, что касается приемов пищи.

Мопс, который смотрит на еду
Мопс, который смотрит на еду. Фото: Pinterest

Уход за шерстью мопсов

Вычесывать шерсть этой породы собак следует один раз в неделю, но во время линьки — не менее двух раз в неделю, а возможно даже чаще. Уши нужно чистить дважды или трижды в неделю, а вот глаза — каждый день. Когти следует подрезать трижды в месяц.

Что касается купания, то делать это нужно один или два раза в неделю, а если мопс спит с вами, то купать нужно чаще.

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