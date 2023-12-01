Бішон фрізе — характер, харчування і догляд за шерстю

Собака породи Бішон фрізе. Фото: Pinterest

Порода собак Бішон фрізе — це дуже розумна тварина, яка, попри свій маленький розмір, є дуже міцною. Якщо ви хочете завести собі бішон фрізе, радимо ознайомитися з його головними особливостями, зокрема, з характером, харчуванням і доглядом за шерстю.

Про те, що собою являє бішон фрізе, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Що відомо про бішон фрізе

Ця порода собак має чорні очі, які схожі на смолу, і коротенький пухнастий хвостик. Завдяки шовковистій шерсті, яка складається зі спірально сформованого волосся, ця порода собак схожа на маленький пушок. Дорослі особи мають зріст 23-28 сантиметрів і вагу — приблизно від трьох до шести кілограмів.

Порода собак Бішон фрізе. Фото: Pinterest

Який характер у бішон фрізе

За природою ці собак дуже люблять жити у сім’ї і супроводжувати кожного її члена всюди, але їх можна навчити інколи бути вдома самим. Справа в тому, що ця порода дуже добре соціалізується і комфортно почуває себе у компанії собак іншиї пород та інших домашніх улюбленців.

Чим годувати бішон фрізе

Маленькі за розміром собаки мають дуже швидкий процес обміну речовин, тобто, швидко спалюють свою енергію. Такі собаки мають маленькі шлунки, тому їм потрібно їсти невеликими порціями, але часто.

Для маленьких пород розробляється спеціальне харчування, до якого входять необхідні поживні компоненти і маленькі шматочки їжі. Такі шматочки підходять для їхнього невеликого ротика, сприяє жуванню і покращує процес травлення.

Собака Бішон фрізе, який їсть з миски. Фото: LoveYourDog

Як доглядати за шерстю бішон фрізе

Коли шерсть не линяє, цю породу потрібно вичісувати гребінцем щодня, інколи підстригаючи шерсть, щоб вона не виростала занадто довгою. Щоб якнайдовше зберегти виставковий вигляд, варто користуватися послугами професійного грумера кожні п'ять-шість тижнів.

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