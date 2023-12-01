Бишон фризе — характер, питание и уход за шерстью

Собака породы Бишон фризе. Фото: Pinterest

Порода собак Бишон фризе — это очень умное животное, которое, несмотря на свой маленький размер, является очень крепким. Если вы хотите завести себе бишон фризе, советуем ознакомиться с его главными особенностями, в частности, с характером, питанием и уходом за шерстью.

О том, что собой представляет бишон фризе, читайте в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Что известно о бишон фризе

Эта порода собак имеет черные глаза, похожие на смолу, и коротенький пушистый хвостик. Благодаря шелковистой шерсти, состоящей из спирально сформированных волос, эта порода собак похожа на маленький пушок. Взрослые имеют рост 23-28 сантиметров и вес — примерно от трех до шести килограмм.

Порода собак Бишон фриз. Фото: Pinterest

Какой характер у бишон фризе

По природе эти собаки очень любят жить в семье и сопровождать каждого ее члена повсюду, но их можно научить иногда быть дома самим. Дело в том, что эта порода очень хорошо социализируется и комфортно чувствует себя в компании собак других пород и других домашних питомцев.

Чем кормить бишон фризе

Маленькие по размеру собаки имеют очень быстрый процесс обмена веществ, то есть, быстро сжигают свою энергию. Такие собаки имеют маленькие желудки, поэтому им нужно есть небольшими порциями, но часто.

Для маленьких пород разрабатывается специальное питание, в которое входят необходимые питательные компоненты и маленькие кусочки пищи. Такие кусочки подходят для их небольшого ротика, способствуют жеванию и улучшают процесс пищеварения.

Собака Бишон фриз, которая ест из миски. Фото: LoveYourDog

Как ухаживать за шерстью бишон фризе

Когда шерсть не линяет, эту породу нужно вычесывать расческой каждый день, иногда подстригая шерсть, чтобы она не росла слишком длинной. Чтобы дольше сохранить выставочный вид, следует пользоваться услугами профессионального грумера каждые пять-шесть недель.

Напомним, мы писали о том, что нужно знать о характере и других особенностях мопсов.

Ранее мы рассказывали о том, что следует понимать о йоркширском терьере.

Также мы сообщали о том, агрессивны ли доберманы, как многие люди думают.