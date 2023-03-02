Данілов розповів, для чого Лукашенко здійснив триденний візит до Китаю
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, для чого самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснив візит до Китаю. Він зазначив, що поїздка мала не проросійський характер.
Про це Данілов розповів для 24 Каналу.
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За словами Данілова, Лукашенко не планував домовлятися з Китаєм про військову допомогу для рф.
"Завдання Лукашенка доволі просте — він хоче взяти гарантію, що путін припинить над ним знущатися, викликати "по дзвінку", — сказав Данілов.
Він вважає, що самопроголошений президент Білорусі хоче отримати певні гарантії від Китаю ще й для того, щоб вберегти себе від примусу вступити у війну.
"Він розуміє, чим все це для нього особисто і для Білорусі може закінчитися, якщо його війська будуть відправлятися на нашу територію", — наголосив Данілов.
Секретар РНБО вважає, що Лукашенко не хоче воювати проти України.
"Риторика, яка в нього є відносно росії, то це вже така данина, бо по-іншому вже не може — є певним заручником", — зазначив Данілов.
Він назвав Білорусь — окупованою територією рф.
"Вони всі є, умовно кажучи, в тому концтаборі, в якому їх тримає російська федерація", — додав секретар РНБО.
Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком окреслив подробиці запропонованого Китаєм "мирного плану" щодо війни в Україні. Сі Цзіньпін наголосив, що позиція Китаю "є послідовною та чіткою".
Також ми писали, Білорусь повністю підтримує ініціативу Китаю щодо міжнародної безпеки. Йдеться про так званий "мирний план" Китаю щодо урегулювання війни в Україні.