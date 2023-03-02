Данилов рассказал, для чего Лукашенко совершил трехдневный визит в Китай

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, для чего самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко совершил визит в Китай. Он отметил, что поездка имела не пророссийский характер.

Об этом Данилов рассказал для 24 Канала.

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По словам Данилова, Лукашенко не планировал договариваться с Китаем о военной помощи для рф.

"Задача Лукашенко достаточно проста — он хочет взять гарантию, что путин прекратит над ним издеваться, вызывать по звонку", — сказал Данилов.

Он считает, что самопровозглашенный президент Беларуси хочет получить определенные гарантии от Китая еще и для того, чтобы уберечь себя от принуждения вступить в войну.

"Он понимает, чем все это для него лично и для Беларуси может закончиться, если его войска будут отправляться на нашу территорию", — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО считает, что Лукашенко не хочет воевать против Украины.

"Риторика, которая у него есть в отношении россии, это уже такая дань, потому что по-другому уже не может — является определенным заложником", — отметил Данилов.

Он назвал Беларусь — оккупированной территорией рф.

"Они все есть, условно говоря, в том концлагере, в котором их держит российская федерация", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко очертил подробности предложенного Китаем "мирного плана" по войне в Украине. Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая "последовательна и четкая".

Также мы писали, что Беларусь полностью поддерживает инициативу Китая по международной безопасности. Речь идет о так называемом "мирном плане" Китая по урегулированию войны в Украине.