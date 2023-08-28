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Де поховають Пригожина: неочікувана заява Кремля

28 серпня 2023 14:43
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Де поховають Пригожина: неочікувана заява Кремля
Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Кремлі заявили, що не знають у якому форматі відбудеться похорон ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. І чи буде там російський диктатор Володимир Путін поки невідомо.

Про це заявив  речник російського президента Дмитро Пєсков під час брифінгу, передають росЗМІ.

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Що відомо про похорони Пригожина

У Кремлі поки не знають, у якому форматі пройде похорон очільника "Вагнера" Євгена Пригожина, це рішення залежить від його родичів. 

"Такі рішення завжди приймаються разом із родичами і в першу чергу, звичайно, ґрунтуються на рішенні родичі", — сказав Пєсков. 

Він також додав, що наразі невідомо дату похорону та чи буде там присутній Володимир Путін.

Нагадаємо, нещодавно в Росії завершили упізнання пасажирів та екіпажу літака, який розбився у Тверській області ввечері 23 серпня. Серед них — очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Прессекретар глави Російської держави Дмитро Пєсков відкинув чутки про можливу причетність Кремля до катастрофи літака, на борту якого, ймовірно, був засновник угруповання "Вагнер" Євген Пригожин. На думку Пєскова, поточні обговорення навколо цієї трагедії сповнені домислів, особливо на Заході.

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