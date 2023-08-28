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Где похоронят Пригожина: неожиданное заявление Кремля

28 августа 2023 14:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Где похоронят Пригожина: неожиданное заявление Кремля
Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Кремле заявили, что не знают, в каком формате пройдут похороны предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. И будет ли там российский диктатор Владимир Путин, пока неизвестно.

Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков во время брифинга, передают росСМИ.

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Что известно о похоронах Пригожина

В Кремле пока не знают, в каком формате пройдут похороны главы "Вагнера" Евгения Пригожина, это решение зависит от его родственников.

"Такие решения всегда принимаются вместе с родственниками и в первую очередь, конечно, основываются на решении родственников", — сказал Песков.

Он также добавил, что пока неизвестна дата похорон и будет ли там присутствовать Владимир Путин.

Напомним, недавно в России завершили опознание пассажиров и экипажа самолета, разбившегося в Тверской области вечером 23 августа. Среди них — глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Пресссекретарь главы Российского государства Дмитрий Песков отверг слухи о возможной причастности Кремля к крушению самолета, на борту которого, вероятно, был основатель группировки "Вагнер" Евгений Пригожин. По мнению Пескова, текущие обсуждения вокруг этой трагедии полны домыслов, особенно на Западе.

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