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Депутати у рф вимагають показувати більше дітей по телевізору: яка їхня мета

3 квітня 2023 18:07
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
росія переживає важку демографічну кризу
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські депутати підготували поправки до законів про рекламу, щоб методами візуальної пропаганди зупинити обвал народжуваності, рівень якої цього року може опуститися до мінімуму за останні 20 років.

Про це повідомляють російські ЗМІ

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Що відомо про законодавчу ініціативу

Фракція "Справедлива росія — За правду" розробила законопроєкт, який зобов'яже творців реклами демонструвати у роликах та на білбордах виключно багатодітні сім'ї, повідомив автор ініціативи депутат Дмитро Гусєв.

Зараз у рекламі переважно показують сім'ї з однією або двома дітьми, а потрібно не менше трьох-чотирьох, розповів він під час пресконференції у понеділок.

"Якщо ми хочемо, щоб у нас були багатодітні сім'ї, то у нас це має з'являтися у всіх образах у телебаченні, рекламі, кіно", — пояснив Гусєв. 

Демографічна криза у росії

За даними Росстату, у 2022 році кількість народжених у росії скоротилася на 96 тисяч дітей, до 1,306 мільйона, і стала мінімальною з 2001 року.

Загалом по країні в 2022-му народжуваність виявилася в 1,5 разу вищою за смертність (1,905 мільйону). При цьому в 54 регіонах кількість померлих перевищила кількість народжених у 1,5-2,7 рау.

2023 рік неминуче принесе погіршення демографічної ситуації за мобілізацією і загибеллю десятків тисяч чоловіків на війні. Демограф Олексій Ракша вважає, що кількість народжень дітей знизиться ще на 5-10% і стане найнижчою з початку XIX століття.

Нагадаємо, демографи в рф прогнозують, що в 2023 році кількість народжень дітей знизиться на 8-10%, що буде гіршим показником за весь пострадянський час. Зниження народжуваності пов'язують із кількома негативними чинниками, такими як мобілізація та масовий від'їзд громадян за кордон, а також падіння доходів населення.

Також повідомлялося, що через вторгнення в Україну у росії суттєво загострилася демографічна криза. За останні три роки країна втратила приблизно на 2 мільйони осіб більше, ніж зазвичай, внаслідок війни, хвороб та еміграції.

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