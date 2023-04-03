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Депутаты в рф требуют показывать больше детей по телевизору: какова их цель

3 апреля 2023 18:07
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
россия переживает тяжелый демографический кризис
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские депутаты подготовили поправки к законам о рекламе, чтобы методами визуальной пропаганды остановить обвал рождаемости, уровень которой в этом году может опуститься до минимума за последние 20 лет.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Что известно о законодательной инициативе

Фракция "Справедливая россия — За правду" разработала законопроект, который обяжет создателей рекламы демонстрировать в роликах и на биллбордах исключительно многодетные семьи, сообщил автор инициативы депутат Дмитрий Гусев.

Сейчас в рекламе преимущественно показывают семьи с одним ребенком или двумя детьми, а нужно не менее трех-четырех, рассказал он на пресс-конференции в понедельник.

"Если мы хотим, чтобы у нас были многодетные семьи, то у нас это должно появляться во всех образах телевидения, рекламы, кино", — пояснил Гусев.

Демографический кризис в россии

По данным Росстата, в 2022 году количество родившихся в россии сократилось на 96 тысяч детей, до 1,306 миллиона и стало минимальным с 2001 года.

В целом по стране в 2022 году рождаемость оказалась в 1,5 раза выше смертности (1,905 млн). При этом в 54 регионах количество умерших превысило количество родившихся в 1,5-2,7 раза.

2023 неизбежно принесет ухудшение демографической ситуации по мобилизации и гибели десятков тысяч мужчин на войне. Демограф Алексей Ракша считает, что количество рождений детей снизится еще на 5-10% и станет самым низким с начала XIX века.

Напомним, демографы в россии прогнозируют, что в 2023 году количество рождений детей снизится на 8-10%, что будет худшим показателем за все постсоветское время. Снижение рождаемости связано с несколькими негативными факторами, такими как мобилизация и массовый отъезд граждан за границу, а также падение доходов населения.

Также сообщалось, что из-за вторжения в Украину в россии существенно обострился демографический кризис. За последние три года страна потеряла примерно на 2 миллиона человек больше, чем обычно, в результате войны, болезней и эмиграции.

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